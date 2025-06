Theo Schoepf wird neuer Trainer des TuS Maulburg

Der TuS Maulburg geht mit Theo Schoepf als Cheftrainer in die neue Saison. Er tritt beim A-Kreisligisten die Nachfolge des Trainerduos Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante an, das zum Staffelkonkurrenten FV Lörrach-Brombach II wechselt. Der in Badenweiler wohnende Schoepf ist seit 2003 als Trainer in verschiedenen Vereinen in den Fußballbezirken Freiburg und Hochrhein aktiv gewesen. So unter anderem beim FC Freiburg-St.-Georgen und SV Bremgarten, am Hochrhein beim SV Karsau und SV Liel-Niedereggenen. "Sein sportlicher Höhepunkt als Trainer war sicherlich die Saison 2017/18 als Trainer in der Verbandsliga mit dem SV Waldkirch", heißt es seitens des TuS.

"In jungen Jahren war der heutige Trainer nach seiner Zeit als aktiver Fußballer auch als Schiedsrichter und Linienrichter unterwegs, bis zur Verbandsliga. Nachdem er sich etwas zurück genommen hat und anderen Aktivitäten nachgegangen ist, so ist er auch ausgebildeter Fitnesstrainer (IHK) und ganzheitlicher Physiotherapeut, ist er wieder sehr motiviert eine Fußballmannschaft zu trainieren. Dem neuen Fußball-Abteilungsleiter im TuS seit Mai '25, Hans-Peter Elsasser, ist es somit in kurzer Zeit gelungen, einen erfahrenen Fußballtrainer zu verpflichten und in vielen Gesprächen die etablierten Spieler im Kader zu halten", so der Verein weiter.