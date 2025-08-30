Theo Kingsley unterschreibt seinen ersten Profivertrag!

Der FC Glattbrugg platzt vor Stolz: Unser ehemaliger Junior Theo Kingsley hat seinen ersten Profivertrag unterzeichnet – ein historischer Moment, der den Zusammenhalt und die Kraft unserer Fussballfamilie widerspiegelt. 💙🤍

Noch nie zuvor in der Geschichte einer Vertragsunterzeichnung eines Jungprofis war der Rückhalt aus dem persönlichen Umfeld so eindrücklich spürbar.

Bei der feierlichen Vertragsunterzeichnung war eine aussergewöhnlich grosse Delegation an Begleitpersonen zugegen: 👨‍👩‍👧‍👦 Theos Eltern & Geschwister 🤝 Sein engster Freund und früherer Mitspieler Ivan Kuhn ⚽️ Sein ehemaliger Juniorentrainer beim FC Glattbrugg, Spiros Chouchourelos

Theo war sichtlich erfreut über die grosse Entourage, die ihn an diesem Tag begleitete. Gerade weil dieser Schritt in seinem jungen Leben so bedeutend und mit spürbarer Nervosität verbunden war, gab ihm die starke Präsenz seiner Familie und Freunde zusätzliche Kraft und Sicherheit.

👉 Dieses Bild sagt mehr als tausend Worte: Theo ist nicht allein auf diesem Weg – er trägt die Stärke seiner Familie und seines Vereins im Herzen. ❤️⚽️

🤝 Auch der FC Zürich setzt ein Zeichen

Seitens des FC Zürich waren drei Verantwortliche anwesend, darunter die beiden Nachwuchsleiter Balz Rau und Ausbildungschef Sascha Milicevic, die mit ihrer Präsenz die besondere Bedeutung dieses Moments unterstrichen.

🌟 Disziplin, Wille und Durchhaltevermögen

Theo Kingsley überzeugt nicht nur durch sein Talent auf dem Platz, sondern vor allem durch:

🔥 eiserne Disziplin

🙌 vorbildliches Verhalten

🎯 unerschütterlichen Willen

Als er einst den Sprung bei einem anderen Zürcher Super-League-Verein knapp verpasste, kehrte er enttäuscht, aber voller Tatendrang nach Glattbrugg zurück. Hier fand er wieder Halt, Vertrauen und Selbstbewusstsein – getragen von einem Verein, der an ihn glaubte. 💪

👀 Vom Scout entdeckt – vom FCZ überzeugt

Dank der guten Kontakte und des Engagements seines damaligen B-Junioren-Trainers Spiro wurde ein Scout des FC Zürich auf Theo aufmerksam. Dieser vertraute Spiro’s Urteil, begann Theo zu beobachten – und war schnell überzeugt: Kingsley ist ein Spieler mit Zukunft! 🚀

Schon bald folgte der Wechsel in die U17 des FC Zürich. Nun, ein Jahr später, hat sich dieser Weg in der Unterzeichnung seines ersten Profivertrags gekrönt. 🏆✍️

💙🤍 Ein Symbol für Glattbrugg

Für den FC Glattbrugg ist dieser Erfolg mehr als nur eine sportliche Geschichte – es ist ein Symbol für Hoffnung, Zusammenhalt und die Kraft, an junge Talente zu glauben. 🌍✨

🙏 Lieber Theo, wir sind unglaublich stolz auf dich!

Wir freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre in deiner Profikarriere. 🚀⚽️

Dein FC Glattbrugg 💙🤍

#lafamilia