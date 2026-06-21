Theo Bachmann und Dilsad Kaplan bleiben beim Bovender SV

– Foto: Ian Messerschmidt

Der Bovender SV kann zwei weitere wichtige Personalien für die kommende Saison vermelden. Mit Dilsad Kaplan und Theodor Bachmann haben zwei Leistungsträger ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Dilsad Kaplan war vor zwei Jahren zum Bovender SV zurückgekehrt, nachdem er bereits direkt nach seiner Jugendzeit eine Saison für den Verein absolviert hatte. In der abgelaufenen Spielzeit belebte der variabel einsetzbare Offensivspieler das Angriffsspiel der Bovender und machte insbesondere in der Rückrunde mit seiner Torgefahr auf sich aufmerksam. Zudem zeichneten ihn seine Ballsicherheit, Kreativität und die Fähigkeit aus, Räume für seine Mitspieler zu schaffen.

Auch Torhüter Theodor Bachmann wird weiterhin das Trikot des Bovender SV tragen. Der Schlussmann war erst im vergangenen Sommer vom KSV Hessen Kassel gekommen und übernahm direkt eine wichtige Rolle im Torwartteam. Gemeinsam mit Niklas Durau und der Abwehrkette hatte Bachmann maßgeblichen Anteil daran, dass der BSV die Saison als defensivstärkste Mannschaft der Liga mit den wenigsten Gegentoren abschloss.