Thema Vertrag: Glöckner will bald einen „Punkt dran machen“

Die neue Löwen-Woche begann ohne Hiller, dafür mit viel Zug auf dem Platz – und mit einem Monolog des Trainers. Bleibt er? Nicht nur sein Eifer spricht dafür...

Nanu, Marco Hiller nicht auf dem Platz beim Start in die neue Trainingswoche? Ehe sich Gerüchte über den Schnauze-voll-Torhüter verselbstständigen konnten, stellte sich Patrick Glöckner vor die Reporter und klärte auf: „Sein Knöchel an der Hand ist blau, der fährt jetzt dann zur MRT-Untersuchung.“ Hiller war aber nicht der einzige 1860-Profi, den die acht regenfesten Kiebitze am Dienstag vermissten, auch Andy Lucoqui war wegen seines Knorpelschadens beim Arzt. Beide verpassten nicht nur eine Einheit, bei der wesentlich mehr Feuer drin war als beim 1:3 gegen Essen, sondern auch einen Kabinen-Monolog des Trainers.

Tritt in den Hintern vom Trainer, „das ist normal“

„Wir haben den Finger bei der Analyse extrem in die Wunde gelegt“, sagte Glöckner zum Thema Spannungsabfall: „Normal machen wir das im Dialog, aber heute war es mehr eine Vorgabe von mir, eine klare Ansage. Wir haben jetzt zehn Spiele hintereinander überragend gespielt. Dass du den Jungs dann mal wieder in den Hintern treten musst, das ist normal, das siehst du ja auch bei den Topmannschaften.“ Auf Klarheit bezüglich seiner Zukunft warten die 1860-Fans weiter vergeblich, doch Glöckner deutete an, dass die Hängepartie bald ein Ende haben könnte: „Ich glaube, dass wir uns in der Ausrichtung – Zielsetzung, Kader – so weit annähern, dass wir jetzt irgendwann einen Punkt dran machen können.“

Wir müssen noch ein paar Tage Geduld haben. Fußball ist echt unberechenbar.

Patrick Glöckner

Auf Nachfrage unserer Redaktion erweckte Glöckner allerdings den Eindruck, dass nicht er das letzte Wort beim Thema Vertragsverlängerung hat. „Im Fußball ist es so: Wenn was nicht unterschrieben ist, dann ist es nicht da. Natürlich kann man reden, aber es gibt auch Situationen oder Dinge, die sich vielleicht von heute auf morgen ändern. Fußball ist echt unberechenbar., auch transfertechnisch. Egal wo ich war in meiner ganzen Vergangenheit: Du hast schon Zusagen gehabt, denkst, jetzt kommt jemand zur Unterschrift – und dann kommt es nicht zustande, aus welchen Gründen auch immer.“ Das Ende vom Lied: „Da steckst du nicht drin. Deswegen müssen wir schon noch ein paar Tage Geduld haben, aber ich denke nicht, dass es jetzt noch lange dauert...“