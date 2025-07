Thema Altersbegrenzung: »Umdenken ist zwingend erforderlich« 16- und 17-Jährige in Herrenteams - Sinn oder Unsinn? ++ Die Leser-Meinungen

Rudi Arnold (1. Vorstand TSV Aufhausen): "Mittlerweile hat auch uns im Verein die Realität und die damit einhergehenden Problemstellungen eingeholt. Es wird immer schwieriger, ausreichend Spieler für den eigenen Nachwuchs und auch in der Folge für den Erwachsenenbereich zu finden. Mittlerweile haben wir im Erwachsenenbereich bereits mit unserem Nachbarn aus Pfakofen fusioniert. Im Jugendbereich umfasst die Spielgemeinschaft mit Pfakofen und Wallkofen sogar noch ein Dorf mehr. Und es geht nicht nur uns so, sondern fast allen Mannschaft rings herum. Mittlerweile müssen bei uns leider sehr viele Spiele der Reservemannschaft im 9-gegen-9 durchgeführt werden. Leider können wir in der nächsten Saison mit drei(!) Dörfern keine A-Jugend mehr stellen. Die Folge: 3 Spieler müssen entweder den Verein wechseln oder können ihrem liebsten Hobby nur noch im Training nachgehen. Uns ist unverständlich, warum immer noch an den starren, seit Jahrzehnten gleichen Altersklassen, festgehalten wird. Diese hatten sich bewährt in einer Zeit, in welcher ein nicht-fußballspielender Jugendlicher noch die Ausnahme war. Aus unserer Sicht besteht hier dringender Handlungsbedarf. Die Altersklassen müssen neu durchdacht werden. Unserer Auffassung nach wäre eine leicht durchsetzbare Maßnahme, den Übertritt in den Seniorenbereich flexibler zu gestalten. Was spricht dagegen, wenn ein 17-Jähriger ein halbes Jahr vor seinem 18. Geburtstag mit Zustimmung der Eltern in der Reservemannschaft spielt? Vor allem, wenn die Alternative ist, dass er - wegen einer fehlenden A-Jugend - anders kein Spiel bestreiten darf. Leider ist es kein Einzelfall, dass Spieler wegen ihres Alters und der fehlenden gemeldeten Mannschaft des Heimatvereins nicht am Spielbetrieb teilnehmen können. Eine Umstellung, U18-Spieler im Seniorenbereich einsetzen zu dürfen, würde für den Spielbetrieb keinen negativen Effekt mit sich bringen. Ob dies allgemeingültig ist und die Probleme löst, ist eine andere Frage. Aber Fakt ist, wenn am aktuellen System festgehalten wird, wird das Angebot am Dorf Fußball spielen zu können, nicht mehr lange für alle Altersgruppen bestehen. Deshalb ist ein Umdenken ist zwingend erforderlich."







Gustavo Ribeiro (Ex-Profi, u.a. ehemaliger Trainer VfB Bach, U19 TSV Kareth-Lappersdorf): "Meiner Meinung nach kann ein Spieler, wenn er Talent hat sowie körperlich und mental mithalten kann, auch schon mit 15 Jahren im Herrenbereich spielen. Der Herrenbereich ist eine hervorragende Schule für einen Jugendspieler, wenn die genannten Voraussetzungen vorhanden sind."







Georg Müller (langjähriger Schiedsrichter und Vereinsfunktionär): "Nach dem es immer weniger Vereine gibt, die eine eigene U19 stellen können, fände ich es richtig, wenn das Alter für den Herrenbereich um mindestens um ein oder zwei Jahre gesenkt werden würde. Die heutigen Jugendlichen sind körperlich und geistig so weit entwickelt, dass fast alle im Herrenbereich spielen könnten. Es sollte einfach nicht vorkommen, dass ein Juniorenspieler selbstfahrend mit dem Auto zum Spiel und Training kommt."







Hannes Jenwein (Trainer TSV Raubling): "Da immer wieder der Vergleich mit der vorherrschenden Altersregel in Österreich beschrieben wurde: Ich bin Tiroler, nun mittlerweile im dritten Jahr Trainer in Bayern und kenne daher nicht nur beide Regularien, sondern habe in beiden bereits länger gearbeitet. Ich stimme den Verfechtern der Altersreduzierung für den Herrenbereich absolut zu. In Österreich dürfen Spieler bereits ab dem vollendeten 15ten Lebensjahr bei den Erwachsenen spielen. Wobei dürfen, nicht automatisch müssen bedeutet. Es gibt nämlich auch Nachwuchsteams im älteren Jugendbereich.





Meiner Ansicht nach sollten talentierte Spieler, die sich im Nachwuchs zu leicht durchsetzen - sofern die körperlichen und geistigen Bedingungen es zulassen - unbedingt frühzeitig in den Herrenbereich gelangen. Die unverzichtbaren, zusätzlichen Kernkompetenzen wie zum Beispiel Kampfgeist, Wille, körperliches Durchsetzungsvermögen oder bedingungsloser Zweikampf um den Ball, bleiben bei technisch-taktisch überlegenen Akteuren im gleichaltrigen Bereich oft auf der Strecke. Wenn sich diese zu lange nur im Wohlfühlbereich bewegen und persönlich mittelmäßige Leistung längerfristig Erfolg verspricht, wird der Umstieg in den Erwachsenenfußball für diese noch schwieriger.





Bei jedem einzelnen Training oder Wettkampf sollten Spieler somit leistungs- und nicht nur altersbezogen bestmöglich gefordert und gefördert werden. Der Übergang in den Erwachsenenfußball stellt für jeden einzelnen Spieler die allergrößte Herausforderung dar. Laut meinen Erfahrungen lernen junge Talente allerdings sehr schnell und entwickeln automatisch Techniken und Taktiken, sich gegen die meist körperlich überlegenen Kontrahenten durchzusetzen. Diese verfestigen sich und kommen den Jungspunden später, wenn sie selbst physisch und biologisch aufgeholt haben, gehörig zu Gute. Ich selbst durfte diesen Prozess, während meiner langjährigen Tätigkeit in Tirol, schon mehrfach begleiten."







Robert Rothmeier (ehemaliger Viertliga-Spieler, A-Lizenzinhaber): "Warum? Immer wieder gibt es Rekorde des jüngsten Spielers im Profibereich. Ein 16-Jähriger bleibt laut Kalender ein 16-Jähriger. Wenn ein Lamine Yamal mit 16 bei Barcelona aufläuft, kann doch auch ein "Franz Xaver“ im heimischen A-Klassenteam kicken. Der eine ist eben Profi und der andere A-Klassenspieler. Außerdem gibt es zwei verschiedene Ansätze. Der eine ist, den talentierten Jugendspieler, schnellstmöglich an den Herrenbereich heranzuführen, der andere bedeutet, Jugendspieler eben nicht zu verlieren, weil sie keine Lust auf - aus der Not heraus geborene - Spielgemeinschaften haben. Ein Verbandsjugendleiter beim BFV sagt klipp und klar, er ist für die Jugend zuständig und somit sollen die Jugendspieler auch möglichst lange in der Jugend spielen. Es kann doch nicht sein, dass 20-jährige - zum Teil drei Akteure - noch in einer A-Jugendkreisliga herumturnen. Die haben dort nichts mehr verloren! Bei der Europawahl 2024 durften 16-jährige zum Wählen gehen, beginnen Ausbildungen. Arbeiten mit und wie Erwachsene, aber Fußball mit Erwachsenen geht nicht? Die Bevormundung durch den BFV muss ein Ende haben. Sind die Vereinsfunktionäre, Trainer, Eltern und natürlich die jungen Kicker zu dumm, um Entscheidungen selber zu treffen? Wenn ein junger Spieler bei seinem Verein in der ersten oder zweiten Mannschaft kicken will, warum denn nicht? Warum sollte ein Trainer ein Talent in der Bezirksligamannschaft einsetzen, wenn er es dem Jungspund nicht zutraut? Warum muss eine Vorstandschaft die letzten drei verbliebenen A-Jugendspieler - weil sie noch nicht spielberechtigt sind - irgendwo zum kicken hinschicken, obwohl man sie selber braucht und die Jungs dies gar nicht wollen? Warum dürfen 16-jährige Spiele im Herrenbereich als Schiedsrichter leiten, aber nicht als Spieler teilnehmen? Der Verband muss endlich einmal mit den Vereinen vernünftige Lösungen treffen, schließlich ist er für die Vereine da und nicht umgekehrt. Anpacken nach dem Motto von Lukas Podolski: "Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln – und die Ärmel auch."







Manfred Neueder: "Warum sollten Jugendspieler nicht in Herrenmannschaften eingesetzt werden dürfen, wenn die Eltern einverstanden sind und der Arzt keine gesundheitsrechtlichen Bedenken sieht!? Bei den Damen spielen doch auch bereits 16-Jährige in der Damenmannschaft . Ich denke, in der heutigen Zeit, in der teilweise schon 15- und 16-Jährige in den internationalen Ligen spielen, sollte es auch möglich sein, 17-Jährige in der Herrenmannschaft einsetzen zu dürfen."







Gundolf Hain (Sportlicher Leiter TSV Waldkirchen, zuvor langjähriger Nachwuchstrainer):





1. Eintrittsalter in den Herrenbereich – keine generelle Lösung möglich

Der Schritt von der A-Jugend in den Herrenbereich ist ein großer, sowohl körperlich als auch mental. Nur in Einzelfällen sind Spieler mit 16 oder 17 Jahren bereits so weit, sich dauerhaft im Herrenbereich zu behaupten. Eine generelle Absenkung des Eintrittsalters führt in meinen Augen zu mehr Problemen als Lösungen: