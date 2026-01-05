Thelin-Aus in Aberdeen

Thelin war im Sommer 2024 als ambitionierte Lösung aus Elfsborg nach Pittodrie gekommen und hatte mit einem furiosen Start hohe Erwartungen geweckt, ehe sein Aberdeen zunehmend an Konstanz verlor

Interimistisch übernimmt nun Co-Trainer Peter Leven, unterstützt von Torwarttrainer Craig Hinchliffe und Sportdirektor Lutz Pfannenstiel, der auch die Suche nach einem Nachfolger verantworten wird. Für Aberdeen beginnt damit einmal mehr eine Phase der Neuorientierung auf der Trainerbank – mit der Herausforderung, den Spagat zwischen kurzfristiger Stabilisierung und dem Festhalten an längerfristigen Ambitionen im oberen Tabellendrittel zu schaffen.