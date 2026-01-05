Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Thelin-Aus in Aberdeen
Aberdeen und Jimmy Thelin gehen nach nur 18 Monaten wieder getrennte Wege – eine Trennung, die sportlich nachvollziehbar ist und dennoch einen historischen Erfolg überlagert. Der Klub zog am Sonntag nach der 0:1-Pleite bei Falkirk die Reißleine, der vierten Niederlage in fünf Spielen, und reagierte damit auf eine anhaltende Negativserie sowie den Absturz auf Rang acht der Scottish Premiership mit deutlichem Rückstand auf die Europapokalplätze.rn
Thelin war im Sommer 2024 als ambitionierte Lösung aus Elfsborg nach Pittodrie gekommen und hatte mit einem furiosen Start hohe Erwartungen geweckt, ehe sein Aberdeen zunehmend an Konstanz verlor
Interimistisch übernimmt nun Co-Trainer Peter Leven, unterstützt von Torwarttrainer Craig Hinchliffe und Sportdirektor Lutz Pfannenstiel, der auch die Suche nach einem Nachfolger verantworten wird. Für Aberdeen beginnt damit einmal mehr eine Phase der Neuorientierung auf der Trainerbank – mit der Herausforderung, den Spagat zwischen kurzfristiger Stabilisierung und dem Festhalten an längerfristigen Ambitionen im oberen Tabellendrittel zu schaffen.