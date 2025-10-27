Theesens Westfalenliga-Kicker überzeugen gegen Ahaus

Jannik Tödtmann brachte die Theesener per Fallrückzieher nach 35 Minuten in Führung. Im zweiten Durchgang wollte es der VfL wissen und spielte sich in einen Rausch. Wieder war es Tödtmann, der vor dem Tor eiskalt blieb und zum 2:0 traf (67.). Davon beflügelt schnürte Flügelflitzer Mattis Beckmann ein Doppelpack (70., 84.), und Alessio Giorgio setzte mit seinem Treffer zum 5:0 nur wenige Sekunden später noch einen drauf (85.).

Ahaus’ Ehrentreffer ändert an der tollen Theesener Vorstellung nichts

Dass Ahaus in der 86. Minute noch zum 1:5-Anschluss traf, ärgerte die Theesener zwar, änderte aber am Ende nichts an einer tollen Leistung und einem verdienten Sieg. Engin Acar resümierte: „Wir hätten das Spiel auch 8:1 gewinnen können, wenn man sich unsere Chancen anschaut, aber wir suchen heute nicht das Haar in der Suppe. Wir waren konsequent und zielstrebig.“

VfL Theesen: Laarmann – Darlath, Sori Kaba, Strathoff, Giorgio, Beckmann (90. Güner), Sielemann, Janz (46. Ajdar Moulla), Tödtmann (85. Baysah), Rieger (90. Aleksic), Sander (86. Kirici)

