Theesens Trainer Engin Acar fordert von seinen Spielern die Grundtugenden ein

Bielefeld. Für den VfL Theesen ist es an der Zeit, sich mal wieder am Riemen zu reißen. Schließlich soll am Sonntag nicht die dritte Niederlage in Folge auf dem Tableau stehen. Gegen Tabellenführer Westfalia Kinderhaus wird es für den VfL allerdings schwer.

Theesens Trainer Engin Acar fordert: „Die Grundtugenden wie Laufbereitschaft und ein adäquates Zweikampfverhalten müssen die Jungs mal wieder auf den Platz bringen. Dazu erwarte ich von jedem Spieler, dass er richtig ackert.“