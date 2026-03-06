Theesens Trainer Engin Acar fordert von seinen Spielern die Grundtugenden ein

Die Bielefelder sollen im Heimspiel gegen den Westfalenliga-Spitzenreiter aus Kinderhaus in allen Bereichen zulegen.
Bielefeld. Für den VfL Theesen ist es an der Zeit, sich mal wieder am Riemen zu reißen. Schließlich soll am Sonntag nicht die dritte Niederlage in Folge auf dem Tableau stehen. Gegen Tabellenführer Westfalia Kinderhaus wird es für den VfL allerdings schwer.
Theesens Trainer Engin Acar fordert: „Die Grundtugenden wie Laufbereitschaft und ein adäquates Zweikampfverhalten müssen die Jungs mal wieder auf den Platz bringen. Dazu erwarte ich von jedem Spieler, dass er richtig ackert.“
Denn all diese Dinge hat Acar zuletzt von seiner Mannschaft vermisst. Deswegen sagt er jetzt: „Ich erwarte gegen Kinderhaus keine Punkte. Das kann ich in dieser Situation auch gar nicht.“
Auch über das leidige Thema Personalsituation möchte Acar am liebsten gar nicht sprechen.Kinderhaus werde mit viel fußballerischer Qualität in den Bielefelder Norden reisen.
Vor allem in der Offensive seien die Münsteraner nicht zu unterschätzen. Acar meint: „Mit Luis Haverland und Semih Daglar ist da viel Power.“ Haverland hat zwölf Tore erzielt, Daglar zehn. Es wird also auch auf eine stabile Defensivleistung ankommen für den VfL Theesen. „Ich habe schon in der Hinserie gesagt, dass Kinderhaus für mich fußballerisch das beste Team ist. Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen“, sagt Acar.
