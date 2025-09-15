Theesens Kicker gehen mit ihren Chancen fahrlässig um

Bielefeld. Der VfL Theesen hat bei Borussia Emsdetten ein gutes Auswärtsspiel gezeigt. Punkte gab es für die Mannschaft von Trainer Engin Acar jedoch nicht. Die Borussia setzte sich am Ende mit 2:1 (1:0) durch.

Acar: „Ursprünglich bin ich davon ausgegangen, dass ich mit einem Kader von 19 Leuten nach Emsdetten fahre. Dann kam der Samstag und mit ihm drei kurzfristige Absagen. So war das Pokalspiel gegen Schloß Holte Fluch und Segen zugleich.“ Unter anderem meldete sich Innenverteidiger Ibrahim Sori Kaba, der in Schloß Holte einen Schlag auf den Fuß abbekommen hatte, spielunfähig.

Mattis Beckmann und Taha Ajdar Moulla mit den größten Chancen

Dennoch versuchten die Theesener in Emsdetten ihr Möglichstes. Acar überzeugt: „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, sind allerdings zu fahrlässig mit unseren Torchancen umgegangen.“ Mattis Beckmann und Taha Ajdar Moulla hatten die größten Möglichkeiten für den VfL Theesen. Das Tor allerdings machte Emsdetten, nachdem die Theesener den ursprünglichen Schuss bereits geblockt hatten. Acar: „Wir haben die Situation aber nicht komplett gelöscht.“

In der zweiten Halbzeit erkämpfte sich Theesen eine Drangphase. Nach einer Ecke von Ajdar Moulla war Beckmann zur Stelle und traf zum völlig verdienten 1:1 (64.). Doch die Theesener schafften es nicht, zumindest den Punktgewinn über die Zeit zu bringen. Nach einer Ecke erzielte die Borussia das 2:1 (86.). Acar: „Wir hatten im Vorfeld davor gewarnt, dass Emsdetten nach Standards gefährlich ist. Heute haben unsere Jungs alle am Maximum agiert.“

VfL Theesen: Weber – Darlath, Giorgio, Beckmann, Sielemann (90. Bakinde), Siebert (90. Baysah), Ajdar Moulla, Kirici, Tödtmann, Rieger, Bentria (64. Sander)

