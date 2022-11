Theesen verliert 1:2 Landesliga: Der VfL unterliegt Tengern.

Zwei Sonntagsschüsse wurden dem VfL Theesen in Tengern zum Verhängnis. Am Ende musste sich der VfL dem TuS 1:2 (1:1) geschlagen geben.

Theesens Trainer Engin Acar wollte seiner Mannschaft in Sachen Grundtugenden des Fußballs keinen Vorwurf machen. „Aber“, begann er: „Unsere Chancenverwertung war wieder nicht gut. Das zieht sich bislang durch die gesamte Saison wie ein Roter Faden.“ Yatma Wade hatte früh die große Chance zur Führung (3.) – er vergab. Gleiches passierte ihm nach einer halben Stunde. Vorher gelang Tengerns David Wutzke der Führungstreffer (14.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war Theesens Alessio Giorgio zur Stelle und traf zum 1:1 (45.+2). „Wir hatten viele Abschlüsse, aber irgendein Tengeraner hat sich immer im letzten Moment dazwischen geworfen“, so Acar.



Durchgang zwei war nicht mehr so VfL-lastig. Die Gastgeber trafen zunächst die Theesener Latte und in der 85. Minute mit einem Schlenzer das Tor. „Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen, so muss ich sagen, dass heute die glücklichere Mannschaft gewonnen hat“, meinte Acar.