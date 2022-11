Theesen vergibt zwei Elfmeter beim Remis Landesliga: 2:2 in Detmold.

„Wir haben uns um unseren eigenen Lohn gebracht und den Gegner immer wieder stark gemacht“, berichtete Acar. Der Coach ärgerte sich maßlos über die zahlreichen, vergebenen Torchancen. Ob Alessio Giorgio, Yatma Wade, oder Leon Hellmeier – sie alle ließen etliche Großchancen aus. Dabei begann das Spiel zunächst nach Geschmack der Theesener.

#Wilko Bruns brachte den VfL in Führung (14.), doch Detmold konnte nach einer guten halben Stunde ausgleichen. Giorgio vergab einen Elfmeter in Durchgang eins, Wade einen weiteren in Hälfte zwei. Und so kam das, was passieren musste, Detmold ging in der 90. Minute in Führung, aber Joker Sielemann, von Acar in der 61. Minute eingewechselt, traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:2.