Theesen stürzt Kaunitz von der Spitze – TSV Oerlinghausen steigt ab

Drei Spieltage vor Schluss wendet sich im Titelkampf der Landesliga Staffel 1 das Blatt: Der FC Kaunitz patzte völlig überraschend beim abstiegsbedrohten TuS Dornberg und verlor mit 0:1, was der VfL Theesen wie schon in der Vorwoche zu nutzen wusste und nach dem 1:0-Auswärtssieg bei der Beckumer SpVg neuer Spitzenreiter ist. Vor zwei Wochen hatte Kaunitz noch selbst einen Drei-Punkte-Vorsprung auf Theesen, nun sind die Bielefelder in der Pole-Position.