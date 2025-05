Du wirst automatisch weitergeleitet...

Der SV Heide Paderborn (in Rot) machte durch das Remis gegen Kaunitz den VfL Theesen (in Schwarz) am Freitagabend zum Meister. – Foto: Christian Bunge

Theesen steigt in die Westfalenliga auf - Eichlinghofen BL6-Meister Die Meisterschaft in der Landesliga Staffel 1 hat sich am Freitagabend entschieden. Verlinkte Inhalte BZL Westfalen St. 6 LL Westfalen St. 1 TuS Eichlinghofen VfL Theesen Verfolger FC Kaunitz kam beim SV Heide Paderborn nicht über ein 1:1-Remis hinaus, so dass der VfL Theesen vorzeitig als Meister feststeht. In der Bezirksliga 6 hat sich der TuS Eichlinghofen durch einen souveränen 4:0-Heimerfolg gegen den FSV Gevelsberg zum Meister gekrönt. Der Bielefelder Ortsteilverein VfL Theesen kehrt damit nach drei Jahren in die Westfalenliga zurück. Es ist nach 2011, 2013 und 2018 die vierte Landesliga-Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Die letzte Westfalenliga-Ära (2018-22) war die bislang längste. Theesen zieht im Fußball-Kreis Bielefeld wieder mit dem künftigen Ligarivalen SC Peckeloh gleich und dürfte gekommen sein, um zu bleiben. Immerhin darf sich der VfL seit einem Jahr "Anerkannter FLVW-Ausbildungsverein" nennen und besitzt eine der besten Jugendschmieden in Westfalen. >>> zur Tabelle der Landesliga 1 Der Dortmunder Verein TuS Eichlinghofen aus dem Stadtbezirk Hombruch steigt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Landesliga auf. Vor neun Jahren stand Eichlinghofen einmal kurz davor, verlor aber das entscheidende Finale der Bezirksliga-Vizemeister gegen den SV RW Deuten mit 1:3. In der Vorsaison wurde der TuS in der Dortmunder Bezirksliga-Staffel 8 Vizemeister hinter dem FC Roj und hatte das "Pech", dass kein Vizemeister aufsteigen durfte. Die Verantwortlichen entschieden sich, einen Antrag auf die vermeintlich leichtere südlich von Dortmund gelegene Staffel 6 zu stellen, um dort den Aufstieg zu schaffen. Lokalrivale VfR Sölde hatte dies im Vorjahr erfolgreich vorgemacht. Dem Eichlinghofener Antrag wurde stattgegeben. Und ein Jahr später darf man konstatieren: Alles richtig gemacht! >>> zur Tabelle der Bezirksliga 6