Theesen schafft den Sprung Kreispokal Bielefeld/Halle: Jöllenbeck scheidet aus.

Viel Spielraum zur Rotation hatte Theesens Trainer Engin Acar nicht, so trat der VfL mit dem klaren Ziel Halbfinale nahezu in Bestbesetzung in Halle an. Gesagt, getan: Iven Sielemann (13.) und Timo Niermann (33.) schossen eine 2:0-Führung heraus, doch kurz vor der Pause verkürzte Halle noch (45.). Die Theesener mochten es dann nicht allzu spannend machen und zeigten in der zweiten Halbzeit innerhalb von 18 Minuten, dass sie zu Recht in der oberen Landesliga-Region unterwegs sind. Kai-Niklas Janz (60.), Alessio Zschieschang (73.) und Lenn Diekwisch (78.) schraubten das Ergebnis auf 5:1 in die Höhe.



Deutlich enger ging es in Jöllenbeck zu. Die Nord-Bielefelder waren gegen Steinhagen das aktivere Team mit den deutlich besseren Torchancen. Allerdings spielten die Nerven vor dem gegnerischen Kasten nicht mit. Teils aussichtsreichste Möglichkeiten fanden keinen platzierten Abschluss. Stattdessen traf Steinhagen von der linken Seite ins kurze Eck (35.). Ein Klassenunterschied war zwischen den Kontrahenten nicht zu erkennen. So blieb ein aus Jürmker Sicht ärgerliches Ergebnis.