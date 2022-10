Theesen offensiv zu blass Landesliga: 0:0 zwischen dem VfL und Schloß Holte

Die Theesener haben in der Defensive ordentliche Arbeit geleistet, konnten aber das, was sie sonst auszeichnet, gestern nicht auf den Platz bringen: Das Spiel nach vorn. „Wir hatten nicht viele Aktionen“, gab Acar zu. Schloß Holte, das ohne die beiden Ex-Profis Sören Brandy und Thomas Bertels antrat, hatte allerdings auch nicht viel zu bieten. „Das war insgesamt recht überschaubar“, beschrieb Acar die 90 Minuten plus Nachspielzeit.

Theesen wechselte den Keeper. Florian Ernst stand erstmals in der Liga zwischen den Pfosten. „Er hat im Pokal gespielt und den entscheidenden Elfmeter gehalten, darum hat er wieder das Vertrauen bekommen“, so Acar. Er habe mit Ernst und mit Fynn Laarmann gesprochen: „Fynn hat keine Böcke in seinen Spielen gehabt. Die beiden sind auf einem sehr ähnlichen Leistungsniveau.“