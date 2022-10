Theesen legt im Derby gegen Dornberg nach der Pause zu Der VfL gewinnt das Derby gegen den TuS mit 3:2. Der Anschlusstreffer durch Stockhaus kommt zu spät.

Der VfL Theesen „kann“ Derby. Vor rund 150 Zuschauern besiegte der VfL am Samstagnachmittag den TuS Dornberg 3:2 (0:0) und festigt damit seinen Platz in der Tabellenspitzengruppe.

„Ich habe schon als Spieler nie ein Derby gegen Dornberg verloren. Ich hoffe, als Trainer bleibt das auch so“, meinte Theesens Trainer Engin Acar nach dem Spiel. Dass ihm zum Scherzen zu Mute war, hätte Acar nach den ersten 45 Minuten nicht gedacht. „Da war Dornberg klar besser“, so Acar. Dafür sei seine Mannschaft im zweiten Durchgang die bessere gewesen: „Vielleicht sind wir am Ende auch der glücklichere Sieger, aber das nehmen wir natürlich gern mit.“

Es war ein intensives, faires und insgesamt gutes Bielefelder Landesliga-Derby von beiden Mannschaften. Chancentechnisch war es in Durchgang eins jedoch etwas mau. „Dornberg hat sich gut in den Räumen bewegt“, lobte Acar den Gegner. „Wir waren zumindest optisch besser in der ersten Halbzeit, aber in der Box haben wir immer die falsche Entscheidung getroffen“, berichtete Dornbergs Trainer Jens Horstmann.

Zuerst jubeln durften die Gastgeber. Fynn Stuckenholz bugsierte einen Abpraller über die Torlinie (54.), Dornbergs Lennart Versick versuchte vergeblich auf der Linie zu klären. Er ist eben ein Stürmer, der lieber Tore schießt, als welche zu verhindern. Das stellte er in der 58. Spielminute unter Beweis, als er eine Hereingabe von Clemens Bachmann zum 1:1 verwertete.

Dann kamen wieder die Theesener. Mit einer einstudierten Eckenvariante landete der Ball bei Alessio Giorgio, der seinen siebten Saisontreffer für den VfL erzielen konnte (71.).