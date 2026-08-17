Theesen holt beim FC Kaunitz den ersten Dreier der Saison

Der VfL trifft im OWL-Derby früh und lässt in der Folge nichts anbrennen. – Foto: Neue Westfälische

Bielefeld. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen den SC Herford hat der VfL Theesen nun beim FC Kaunitz nachgelegt. Die Mannschaft von Timo Niermann siegte im Ortsteil von Verl 3:1 (2:0). „Das war ein wichtiger Sieg, gerade im Hinblick auf die schweren Aufgaben, die in den kommenden Wochen auf uns zukommen“, sagte Niermann, der vom Auftritt seiner Mannschaft in Gänze angetan war. Jannik Tödtmann vollendete einen feinen Steckpass von Grigorijs Degtjarevs früh zur Führung (3.). Nur wenige Minuten später nutzte Tödtmann einen Fehler des Kaunitzer Torhüters zum 2:0 (10.). Niermann: „Der Keeper hat Tödti den Ball eigentlich direkt in den Fuß gespielt. Tödti hat die Nerven behalten und eiskalt eingeschoben.“

Theesen verpasst zunächst die Vorentscheidung zum 3:0 Bis zur Halbzeit kontrollierten die Theesener die Partie weiter gut und ließen bis auf einen Fernschuss nichts zu. Nur das wegweisende dritte Tor fehlte zunächst. VfL-Kapitän Benedikt Genz hatte es auf dem Fuß (44.). „In die zweite Halbzeit sind wir schwer reingekommen, haben es dann aber doch geregelt bekommen“, so Niermann, der mit Vitali Wolf noch einen Offensivakteur ins Spiel gebracht hatte. Und Wolf war es, der in der 64. Minute nach schöner Vorarbeit von Genz das 3:0 erzielte. Niermann: „Bene hat sich da lange am Ball gehalten und die Räume genutzt. Am Ende hatte er die gute Übersicht und konnte Vitali bedienen, der dem Keeper durch die Beine geschossen hat.“