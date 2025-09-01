Theesen fehlt es an allen Ecken und Enden

In der ersten Halbzeit agierte der VfL Theesen mutlos. Sogar im eigenen Ballbesitz, was für die Acar-Elf ungewöhnlich ist. Aber irgendwie fehlte es an allen Ecken und Enden. So gelang Kinderhaus nach einer scharf getretenen Ecke die 1:0-Führung (6.). Acar: „Da hat bei uns die Zuteilung einfach nicht gepasst und der Spieler kommt dann aus sieben Meter frei zum Kopfball.“

In der Folge agierte Kinderhaus sehr erfahren und clever. Nach einer halben Stunde haben die Theesener Luis Jan Haverland aus zentraler Position frei zum Schuss kommen lassen. Acar ärgerlich: „Wir haben uns vorher fünf, sechs Videos angeschaut und gewarnt, dass Haverland auch aus der Distanz schießen kann. Und dann lassen wir es trotzdem zu.“

Der nächste Knackpunkt im VfL-Spiel war das Zweikampfverhalten. „Das klingt jetzt hart, aber ich behaupte, dass jedes Kind im Kindergarten mit mehr Ehrgeiz in Zweikämpfe geht als wir das heute gezeigt haben.“ Die griffig agierenden Kicker der Westfalia nutzten die Theesener Schwäche gnadenlos aus. Acar: „Wir können uns bei Luis Weber bedanken, dass es nicht zur Halbzeit schon 4:0 für Kinderhaus stand.“

Nach der Pause wurde das VfL-Spiel etwas besser und auch etwas mutiger. Aber insgesamt war der Auftritt aus Sicht von Engin Acar zu naiv. „Fehler können passieren, aber nicht in der Art und Weise“, wollte der Coach festgehalten wissen.

Nach einer eigenen Ecke ließen sich die Theesener auskontern. Die Folge: 3:0 (54.). „Die Gegentore sind allesamt viel zu einfach gefallen. Klar, Kinderhaus ist eine erfahrene Mannschaft, aber mir hat heute die Bereitschaft gefehlt.“ Der eingewechselte Kai-Niklas Janz verkürzte per Dropkick nach einem guten Ball von Eric Darlath über die Kette auf 1:3 (90.+2).

VfL Theesen: Weber – Darlath, Sori Kaba (68. Siebert), Giorgio (84. Strathoff), Fuhrmann, Genz, Aleksic (46. Janz), Ajdar Moulla (74. Sander), Tödtmann, Kaba (46. Bakinde), Rieger