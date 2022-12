Theesen: Ein Sieg zum Abschied für Wilko Bruns Landesliga: Der VfL empfängt den FC Bad Oeynhausen.

Zum vorletzten Mal in diesem Jahr gehen die drei Bielefelder Landesligisten auf Punktejagd.

VfL Theesen – FC Bad Oeynhausen. Exakt zehn Punkte mehr hat der VfL Theesen im Vergleich zu seinem nächsten Gegner. Geht es nach VfL-Trainer Engin Acar, sind es nach Schlusspfiff 13. Und die Theesener haben einen besonderen Anreiz, um dieses Ziel zu erreichen. Acar sagt: „Es ist das letzte Heimspiel für Wilko Bruns.“ Der Defensivspieler, der lange beim VfL kickt, zieht aus beruflichen Gründen nach Hamburg und wird dem VfL nach der Winterpause nicht mehr zur Verfügung stehen. „Wir möchten Wilko natürlich einen schönen Abschied im Biekra-Sportpark bescheren. Das geht am besten mit einem Sieg“, so der VfL-Trainer. Allerdings seien die Bad Oeynhausener keine Laufkundschaft. „Unter dem neuen Trainer haben die noch kein Spiel verloren“, warnt Engin Acar.



RW Kirchlengern – TuS Dornberg. Dornbergs Trainer Jens Horstmann findet: „Kirchlengern ist ein guter Landesligist, der sich im Sommer gut verstärkt hat.“ Dabei nennt er vor allem den Namen Lennard Wüllner, der in Bielefeld kein Unbekannter ist. Wüllner kickte eine Zeit lang beim VfL Theesen. „Er ist schnell und kopfballstark“, weiß Horstmann. Von seinen Dornbergern wünscht der Trainer sich, dass sie ähnlich agieren wie gegen Maaslingen. Da zeigte der TuS insgesamt eine sehr stabile Leistung. Diese gilt es nun in Kirchlengern ebenfalls auf den Platz zu bringen. „Wir dürfen nicht verkrampfen und müssen uns eine gewisse Lockerheit bewahren.“ Ziel sei es, in den beiden letzten Spielen gute Leistungen zu zeigen und sich ein gutes Momentum zu erspielen.