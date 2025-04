Theesen dreht 0:2-Rückstand, Kellerteams siegen, Jobstmeier überragt

Keine Veränderungen an der Spitze in Landesliga-Ostwestfalen: Während Spitzenreiter FC Kaunitz seine Hausaufgaben beim TuS Lohe ohne Mühe erledigte (0:4), dabei aber auch vom frühen Loher Platzverweis gegen Timo Grewe in der siebten Minute profitierte, hatte Verfolger VfL Theesen im Topspiel beim Hövelhofer SV seine Probleme.