»The show must go on«: Die halbe Liga zittert!

Auch wenn es unwirklich wirkt, aber: Fortuna Regensburg um Lukas da Silva-Freundorfer befindet sich auf Platz 6 im Abstiegskampf. – Foto: Florian Würthele

Im hohen Norden und im tiefen Süden der Tabelle gibt es aktuell einige Spielverderber, die vorläufig für etwas Langeweile sorgen. Zwischen Platz 6 und 14 jedoch wird es in der Bayernliga Nord richtig spannend. Die halbe Liga zittert! Denn die Fortuna aus Regensburg, die mit etwas Abstand auf das Führungs-Quinett folgt, und dem TSV Kornburg auf dem ersten Abstiegs-Relegationsplatz trennen lediglich vier Zähler. Das Motto "jeder kann jeden" trifft in dieser Spielklasse eindeutig zu - und macht Lust auf den 24. Spieltag.

Spielfrei: SpVgg SV Weiden Freitag

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SC Eltersdorf Eltersdorf 19:00

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Eltersdorf ist das Maß der Dinge in dieser Liga. An ihnen führt kein Weg vorbei. Bernd und sein Team leisten hervorragende Arbeit. Sie bringen die nötige Routine mit und wissen genau, wie man ganz oben steht. Sie haben die Abgeklärtheit eines Spitzenreiters. Aus unzähligen Duellen weiß ich: Es gibt nur ganz wenige Tage im Jahr, an denen sie schlagbar sind. Doch genau darin liegt für uns der sportliche Reiz. Wir gehen das Spiel mit echtem Sportsgeist an und vielleicht gehört das nötige Quäntchen Glück dieses Mal uns."

Personal: Andre Adkins und Niko Becker sind verletzt. Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Es geht vieles über Kampf und Wille. So haben wir die Spiele bisher gewonnen. Vor allem unsere Defensivreihe macht einen sehr guten Job, was das betrifft. Das waren nach dem Winter drei schwierige Spiele, und jetzt kommt mit Cham eine Mannschaft, die uns noch mehr abverlangen wird. Faruk macht seit Jahren in Cham einen mega Job. Die Heimbilanz spricht für sich. Es sind immer wieder packende Spiele, die wir gegen die Chamer haben - und das wird auch am Freitagabend so sein. Wir fahren mit großem Respekt in die Oberpfalz, aber auch mit dem Ziel, drei Punkte mitzunehmen.“ Personal: Wie üblich ist es schwierig, in einer Englischen Woche eine konkrete Aussage zu treffen, aber im Quecken-Lager geht man davon aus, dass derselbe Kader wie am Dienstag zur Verfügung stehen wird.

Sandro Cescutti (Sportlicher Leiter, Erlangen): "Wir wollen am Freitag den ersten Dreier in diesem Jahr holen und dementsprechend wir das Team motiviert in das Spiel gehen." Personal: Das Lazarett lichtet sich. Es werden Thomas Müller und Lukas Kuschka fehlen, wohingegen Burka Ayvaz, Jeffey Stielke und Oliver Harandt wieder in den Kader zurückkehren. Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Vergangenes Wochenende der Derbysieg gegen Hof: Da haben wir ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert. Wir waren von Beginn an präsent und haben dieses Mal nicht vergessen, Tore zu schießen. Diesen Schwung und das Selbstvertrauen wollen wir mit nach Erlangen nehmen. Wir wissen, dass es gegen eine erfahrene Bayernliga-Mannschaft ein schweres Auswärtsspiel wird, aber wir wollen uns keineswegs verstecken und weiter punkten…" Personal: Jonathan Baur (beruflich), Luca Oikonomides und Sven Witschorek (beide verletzt) können nicht auflaufen.

Manni Dedaj muss Aufbauarbeit leisten: Stadeln ist nach starkem Auftakt außer Tritt gekommen. – Foto: Wolfgang Zink

Samstag

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr FSV Stadeln Stadeln ASV Neumarkt ASV Neumarkt 14:00

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Was in Weiden nach der Halbzeit passiert ist, ist einfach der Fußball. Irgendetwas planen, geht einfach nicht. Natürlich haben wir dieses Spiel aufgearbeitet, wie jedes andere auch. Wer nun am Samstag zu uns kommt, ist völlig egal. Es geht einfach nur darum, dass die Jungs eine Reaktion zeigen. Mehr möchte ich zu dieser Partie nicht sagen." Personal: Einziges Sorgenkind bleibt Leon Siefert. Sven Zurawaka (Trainer, Neumarkt): "Das 0:6 von Stadeln zuletzt bewerte ich 0,0. Solche Spiele können immer wieder passieren, was auch wir seit dem 1:6 gegen Ingolstadt II wissen. Es wird am Samstag eine sehr gute Qualität auf uns zukommen. Wir wollen dennoch mit aller Macht die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Nach dem Auftaktsieg möchten wir im Flow bleiben." Personal: Fabian Pözl und Elias Meyer können weiterhin nicht eingreifen.

Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "Am Dienstag gegen die Fortuna - das war ein hochinteressante Partie. Eines der temporeichesten Spiele, seitdem ich in Großschwarzenlohe bin. Ein Top-Niveau! Aber leider bestrafen wir uns wieder einmal selber - mit Gegentoren nach Standards. Dennoch war ich nach einem Unentschieden noch nie so zufrieden! Bamberg - das nächste dicke Brett. Und wer ist schon gerne Letzter? Keiner! Wir versuchen, wieder alles rauszuhauen. Die Leistungen sind wirklich gut..." Personal: Philipp Schwarz hat sich gegen Regensburg einen Platzwunde am Kopf zugezogen und musste genäht werden. Einem Einsatz am Samstag dürfte nichtsdestotrotz nichts im Wege stehen. Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Wir haben in Weiden einen ganz bitteren Abend erlebt und müssen uns da erst einmal schütteln. Während die ersten 45 Minuten noch in Ordnung waren, war die zweite Hälfte extrem enttäuschend. Aber es hilft nichts! Der Spielbetrieb wird fortgesetzt - the show must go on. Wir werden uns das bis Samstag sicherlich intern noch einmal genauer anschauen und wollen dann den Bock umstoßen." Personal: Oliver Schubert und Benedikt Willert haben sich in Weiden wohl schwerer verletzt. David Lang ist nach seiner Pause im Rahmen der Knochenmarksspende wieder fit.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV TSV Kornburg TSV Kornburg 14:00

Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Nach zwei schweren Auswärtsspielen - beim Tabellenersten und -zweiten - freuen wir uns, wieder zu Hause spielen zu dürfen. Vor unseren Fans wollen wir unbedingt drei Punkte holen." Personal: Verletzungsbedingt fehlen Adrian Istrefi und Antonius Cosar, auch bei Hendrik Hansen sieht es nicht gut aus. Zudem droht Luis Wagner eine Sperre. TIm Olschewski (Co-Spielertrainer, Kornburg): "Mit Blick auf die Tabelle müssen wir dieses Spiel gewinnen. Bis Platz 7 ist jede Mannschaft im Relegationskampf - super spannend und attraktiv. Wir haben ein gutes Gefühl, gehen Selbstbewusst in die Partie." Personal: Der komplette Kader steht zur Verfügung.

Der ASV Cham isr eine der Mannschaften der Stunde. – Foto: Redaktion Schwandorf

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 15:00 live

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "In Eltersdorf haben wir eine klare Leistungssteigerung gegenüber dem Coburg-Spiel abgerufen. Leider konnten wir uns nicht mit Zählbarem belohnen, wobei die Niederlage unter dem Strich auch in Ordnung ging. Im Heimspiel gegen die offensivstarke Fortuna müssen wir wieder die gleiche Kompaktheit, Galligkeit und Intensität auf den Rasen bekommen. In unserer momentanen Situation geht es um die Basics, weniger um spielerische Ansätze. Wenn wir das hinbekommen, dann bin ich mir sicher, dass wir uns mit den ersten Punkten im neuen Jahr belohnen." Personal: Tim Scherbaum (krank) und den Marian Schubert (angeschlagen) sind fraglich. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Wir sind definitiv nicht wie gewünscht aus der Winterpause gekommen. Genau deshalb freuen wir uns, dass es nach dem Dienstag gleich weitergeht. So haben wir die Möglichkeit, schnell die Fehler der vergangenen beiden Spieltage auszubessern. Aber: Hof ist ein sehr hartes Pflaster!" Personal: Wie gewohnt unübersichtliche Lage aufgrund der Englischen Woche.

Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Wir wollen den Schwung vom erfolgreichen Dienstag mitnehmen. Man hat den Jungs die Freude über den ersten Dreier im neuen Jahr deutlich angemerkt. Nun gilt es am Wochenende, dem Gegner einen harten Fight zu liefern. Die Tabelle ist eng, weshalb wir gerade Zuhause Gas geben müssen."

Personal: Fabian Vogl und David Vidovic sind fraglich, Lias Birle wird ausfallen.

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Gleiches Saisonziel, ähnlich strukturierte Spielerkader, ähnliches Torverhältnis, ähnliche Punktzahl - es dürfte also eine enge Kiste auf Augenhöhe werden, in der Einzelheiten entscheidend sein können. Wir müssen die Gegebenheiten annehmen, in jeder Situation hellwach sein, konsequenter verteidigen als in der ersten Halbzeit gegen Bamberg und an die zweite Halbzeit gegen die Eintracht anknüpfen. Nur nach wie vor etwas mehr Zielstrebigkeit zum Tor und Geilheit auf Abschlüsse haben." Personal: Patrick Weimar und Lukas Schelenz (Langzeitausfälle), Felix Landgraf (Knie), Marvin Herath (Patellasehne), Anton Makarenko (muskulär), Florian Förster (Aufbau), und Josef Ziegler (Schulter) fallen aus

Sa., 14.03.2026, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 16:00 live