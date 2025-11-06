The Kornburg One? Der Jose Mourinho der Bayernliga?

Als Trainer steht man im Mittelpunkt - und unter Dauerdruck. Stimmen die Ergebnisse nicht, wird man schnell ersetzt. Und als Coach polarisiert man, weil man viele Entscheidungen treffen muss, die vielleicht nicht jedem passen. Hendrik Baumgart vom TSV Kornburg kann ein Lied davon singen - und macht das im FuPa-Interview...

Gibt es in der Trainergilde Persönlichkeiten, die Dir als Vorbilder dienen? Nein, man muss seinen eigenen Weg gehen. Aber ich habe mir von den Trainern, mit denen ich bisher zusammenarbeiten durfte, immer gerne Dinge abgeschaut, die mir gefallen haben und die zu mir passen.

Hendrik, wie würdest Du Dich als Mensch und Trainer selber beschreiben? Unter anderem als diplomatisch, optimistisch, nachdenklich und reflektiert, was sehr wohl situativ auch Schwächen sein können. Als Trainer sollte man authentisch sein, daher passt die Beschreibung sicherlich auch in dieser Hinsicht.

Hintergrund der vorherigen Frage: Irgendwie erinnerst Du an „The Special One“. Auch Du gerätst mit außergewöhnlichen Aussagen immer wieder in die Schlagzeilen. Oft kritisierst Du hart die Schiedsrichter, manchmal bekommt auch der jeweilige Gegner eins ab. Provozierst Du auf diese Art und Weise bewusst, um alle Aufmerksamkeit auf Dich zu lenken, sodass die Mannschaft in Ruhe arbeiten kann - wie Jose Mourinho? Das Gegenteil ist der Fall. Ich kritisiere ganz selten Gegner oder Schiedsrichter, nur wenn das Maß der Tolerierbarkeit für mich absolut überschritten wurde. Die einzige Gemeinsamkeit mit ihm ist somit, dass ich meine Spieler auch immer vehement schützen werde, auch wenn das mal anderen Schmerzen bereitet.

Was hältst Du von Jose Mourinho? Er hat offensichtlich einen außergewöhnlichen Charakter und war lange Zeit sehr erfolgreich im internationalen Fußball. Er scheint seinen Kopf immer durchsetzen zu wollen, unabhängig von den Konsequenzen.

Ertappst Du Dich ab und an im Rückblick dabei, Dich selbst zu ermahnen, ruhiger zu sein?

Das hat mir noch niemand gesagt. Den Leuten gefällt es eher, wenn man als Trainer eine lautstarke Show abzieht. Das mache ich nicht.

Der Karriereweg des portugiesischen Startrainers ist von Trophäen gepflastert. Wenn’s nicht so lief, war/ist er aber auch schnell weg. Bist Du (auch hier) ähnlich gestrickt?

Ich glaube, man wächst als Mensch und Trainer nicht mit Trophäen, was aber für die Außendarstellung schön ist, sondern vielmehr an den ständigen Herausforderungen, die jeder Verein im Speziellen und jeder Tag auf´s Neue mit sich bringt. Immer wenn ich denke, jetzt hast du echt schon alles erlebt, kommt eine neue irre Situation, die du lösen müsst. Ich könnte ein Buch schreiben über Sachen, die man sich nicht ausmalen kann, aber daran erkennt man doch: der Weg ist das Ziel. Im Amateurfußball kannst du so viele Sachen nicht beeinflussen, da muss man immer pragmatisch bleiben. Peter Neururer war im Sommer bei uns Gast in der Trainergemeinschaft und hat gesagt: "Das Training als Amateurtrainer ist für ihn viel schwieriger als im Profibereich." Damit muss man sich arrangieren. Deshalb war ich auch nirgends schnell weg, weil ich so nicht arbeite, aber Veränderungen gehören auch dazu.

Es scheint so, als könnte der TSV Kornburg - von vielen als Topteam eingestuft - die berühmt-berüchtigte Handbremse nie dauerhaft lösen. Warum? Liegt’s am Trainer?

Das ist auch grundsätzlich ein Schmarrn. Wir wurden noch nie offiziell als Favorit genannt und haben uns selber in den vergangenen vier Jahren nie in dieser Rolle gesehen. Nur weil einige Spieler bei uns zum Teil vor Jahren eine Liga höher gespielt haben, bist du keine Übermannschaft. Wir spielen meist einen attraktiven Fußball und mitunter fliegt uns das um die Ohren, weil Fußball am Ende ein reiner Ergebnissport ist. Meiner Philosophie bleibe ich aber treu, weil sie Spaß macht und langfristig erfolgreich ist. Wir haben uns daher immer herausfordernde und realistische Ziele in der Reihenfolge Nichtabstieg, bessere Platzierung als im Vorjahr, Platz 8 und nun Platz 5, gesetzt. Das haben wir bisher am Saisonende immer erreicht.

Noch einmal konkret nachgefragt: Wohin im Ranking der Bayernliga Nord gehört der TSV Kornburg aus Deiner Sicht?

Der SC Eltersdorf ist das Maß der Dinge hier in der Region neben Ansbach. Der SCE hat mit Abstand die beste Infrastruktur, Kaderqualität und -breite in der Bayernliga und ist somit ein guter Orientierungspunkt. Wenn du dahin willst, müsste bei uns noch viel passieren. Momentan sind wir da sicher nicht. Wir kämpfen eher mit rudimentären Dingen wie unserem einzigen überbelasteten Trainingsplatz, der bei Regenfällen regelmäßig unbespielbar ist.

Abschließend der Blick in die Zukunft: Wann hast Du in Kornburg Deine Ziele erreicht oder bist gescheitert? Oder bist Du dann doch eher der Frank Schmidt, der ewig bleibt und mit dem Verein durch Höhen und Tiefen geht?

Ich habe vor genau sechs Jahren 2019 im Keller der Landesliga angefangen und da haben wir in den Testspielen gegen Eltersdorf, die da noch zwei Klassen höher waren, 5:0 verloren. Chancenlos waren wir bei den Ergebnissen, die man konsequenterweise als Zielgröße für uns sehen kann. Wir haben die Corona-Zeit überstanden und uns immer weiter entwickelt, sind Jahr für Jahr näher ran gerückt und konnten im September zum ersten Mal dort mit 2:1 gewinnen. Die Hoffnung, diesen Level halten zu können, haben wir zuletzt nicht genährt, was mich erstmal ein Stück weit enttäuscht - auch wenn es gute Gründe dafür gibt. Aber nicht alles ist einfach zu erklären, daher denke ich in alle Richtungen.

Vielen Dank für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft!