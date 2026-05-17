The Invincibles: Arsenal, Leverkusen, SG Gergweis II

Der Gast nutzte das letzte Saisonspiel bei schon feststehender Meisterschaft, um noch einmal ein bisschen durchzuwechseln. Manch Spieler hatte sich über die lange Saison Minuten verdient, die er bisher nicht bekommen hatte.

Die Heimelf trat schon wie im Hinspiel nicht wie ein Tabellenletzter auf und hielt lange gut mit. Mitte der zweiten Halbzeit schien das Spiel sogar auf die Seite der SpVgg zu kippen. 2 tolle Pässe in die Tiefe von Johannes OIise-Lobmeier (Assists Nr.15-17 am heutigen Tag!) brachten dann aber doch den Sieg für den Meister, der es damit sogar schaffte, die ganze Saison ohne Niederlage zu bleiben.