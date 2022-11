Thau zieht am richtigen Strang SV Elversberg II: Niederlage gegen Dudenhofen bringt letzten Platz

Sowohl für die Zweite der SV Elversberg als auch für den als Schlusslicht angereisten FV Dudenhofen ging es im direkten Duell im Friedrichsthaler Stadion "Am Franzschacht" darum, mit einem Sieg den letzten Platz zu vermeiden. Die Gäste aus der Vorderpfalz hatten am Ende mit 2:0 (2:0) die Nase vorne und verwiesen die Saarländer auf den letzten Rang

Weder der FV Dudenhofen, der am Sonntag als Schlusslicht anreiste, noch die Zweite der SV Elversberg wollten als Tabellenletzter in die restlichen drei Spieltage des Jahres gehen. Die Gäste aus der Vorderpfalz fanden im ersten Durchgang vor etwa 100 Zuschauern den besseren Weg zum Tor. "Im ersten Durchgang haben wir spielerisch überzeugt, im zweiten Durchgang eher kämpferisch. Wir waren verdient in Führung gegangen und haben diese dann auch bis zum Schluss verteidigt", sagte Gäste-Trainer Steffen Litzel nach dem Spiel. Herausragender Mann auf dem Feld war Marc-David Thau, der die Partie allein mit zwei Treffern entschieden hat. Dem 1:0 nach einer halben Stunde ließ er vier Minuten vor dem Seitenwechsel das 2:0 folgen. Wir haben ja auch die letzten spiele meist nur knapp verloren, so dass wir da anknüpfen wollten und heute mit einem Sieg in die letzten drei Spiele des alten Jahres gehen wollten", ergänzte der Trainer der Rheinland-Pfälzer. Rouven Margardt, der den erkrankten Daniel Demmerle auf SVE-Seite vertrat, sagte zum Spiel seines Teams: "Wir wussten natürlich um die Wichtigkeit des Spiels, aber wir hatten dann einen selbst auferlegten Druck, wir hatten die bessere Ausgangslage, weil wir vor ihnen standen und wir hatten ein Heimspiel. Trotzdem war Dudenhofen uns anfangs spielerischen überlegen. Im zweiten Durchgang haben wir dann den Kampf angenommen, aber trotz ihres Tabellenplatzes ist es halt eine erfahrene Oberligamannschaft, die das dann mit kämpferischen mitteln über die Zeit bringt. Wir waren dann vorne zu ungefährlich, um ein Tor zu erzielen". Dudenhofen ist jetzt Vorletzter, hat nun zwei Punkte mehr als das neue Schlusslicht aus dem Saarland. Beide werden im kommenden Jahr in der Abstiegsrunde mit den Vertretern aus der Nordgruppe um den Klassenerhalt spielen.