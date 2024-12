Thannhausen stößt Bubesheim vom Thron

Die TSG Thannhausen ist Günzburger Landkreismeister im im Futsal. Der Kreisligist setzte sich im Finale des Turniers in der Günzburger Rebayhalle gegen den Vorjahressieger SC Bubesheim mit 2:0 durch. Beide Finalisten sind zugleich für die Kreismeisterschaft Donau am 6. Januar in Höchstädt qualifiziert.