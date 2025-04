Ibrahim Capar (links) ließ mit der TSG Thannhausen dem Spitzrenreiter FC Gundelfingen II keine Chance. Mendim Gashi & Co. hatten mit 1:3 das Nachsehen. – Foto: Walter Brugger

Thannhausen lässt dem Spitzenreiter keine Chance Kreisligist gewinnt beim FC Gundelfingen II mit 3:1 +++ FC Lauingen setzt sich im Derby gegen die SSV Dillingen durch +++ Offingen sieht wieder Land Verlinkte Inhalte KL West Gundelfingen II SSV Glött SC Bubesheim Altenmünster + 11 weitere

In der Kreisliga West wahrte die TSG Thannhausen ihre Aufstiegschance. Dabei hatten die Mittelschwaben eine knifflige Aufgabe, die sie mit einem 3:1-Erfolg bei der U23 des FC Gundelfingen mit Bravour meisterten. Im Tabellenkeller schöpft der TSV Offingen wieder Hoffnung, beim direkten Rivalen SV Scheppach gelang dem Schlusslicht ein 4:2-Erfolg. Darauf hatte die SSV Dillingen im Derby beim FC Lauingen vergeblich gehofft.



Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 82 In einem einseitigen Spitzenspiel setzte sich die TSG Thannhausen mit 3:1 bei der U23 des FC Gundelfingen durch. Die TSG dominierte das Spiel von Beginn an. In der 29. Minute sorgte Ibrahim Capar mit einem Kopfballtor nach einer Ecke von Darijo Grmaca für die Thannhauser Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Meric Capar auf 2:0, als er frei vor dem Tor zum Abschluss kam und den Ball im Winkel versenkte. Kurz vor der Halbzeit machte Ibrahim Capar mit einem weiteren Kopfballtor seinen Doppelpack perfekt (45.+1). In der zweiten Halbzeit zeigte der FC Gundelfingen mehr Engagement und konnte durch Denisz Toth in der 70. Minute den Anschlusstreffer erzielen. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Johannes Hauf traf Toth ins lange Eck. Mehr wollte dem Tabellenführer aber nicht mehr gelingen.Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 82



Schiedsrichter: Stefan Sedlmayr (Aichach) - Zuschauer: 100 Das Verfolgerduell gewann der TSV Balzhausen mit 2:1 gegen Türk Gücü Lauingen. Die Balzauser gingen bereits in der 13. Minute in Führung: Jonas Nießner nutzte die Vorlage von Johannes Keisinger und schob den Ball ins Tor. Türk Gücü antwortete in der 50. Minute durch Timur Cukur, der nach einem Zuspiel von Sinan Kaya zum 1:1 ausglich. Doch Balzhausen hatte den längeren Atem. In der 55. Minute sorgte Konrad Baur für die erneute Führung: Nach einem Seitenwechsel und einer Flanke von Moritz Deni vollendete Baur zum 2:1.Schiedsrichter: Stefan Sedlmayr (Aichach) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Manfred Stix (Donaumünster) - Zuschauer: 140 Mit einem starken Schlussspurt drehte der SC Altenmünster die Partie gegen die SSV Glött und gewann noch mit 2:1 durch. Marius Brugger brachte die Lilien in der 32. Minute nach Vorlage von Mehmet Taner zunächst in Führung. Dabei blieb es bis sieben Minuten vor Schlusss. Dann traf Marco Kalkbrenner per Kopf nach einer Flanke von Jonas Roth zum Ausgleich. Den dramatischen Schlusspunkt setzte Manfred Glenk in der Nachspielzeit, als im das 2:1 gelang. Glötts Benedikt Guggemos erhielt kurz vor Schluss noch eine Zeitstrafe.Schiedsrichter: Manfred Stix (Donaumünster) - Zuschauer: 140



Schiedsrichter: Dennis Walter (Altenmünster) - Zuschauer: 101 Der erhoffte Effekt nach dem Rücktritt von Spielertrainer Daniel Nolde blieb aus, der TSV Burgau unterlag dem SC Bubesheim klar mit 1:4. In der 14. Minute stellte Tibor Petrik mit dem 0:1 die Weichen auf einen SCB-Sieg. Cemre Onay erhöhte in der 39. Minute. Nach der Pause netzte Esse Francois Akpaloo in der 51. Minute zum 0:3 ein. Ein verwandelter Strafstoß von Petrik in der 78. Minute beduetete das 0:4. Auf der Gegenseite verwandelte Dennis Vogele in der Nachspielzeit ebenfalls einen Elfmeter und erzielte den Ehrentreffer für den TSV.Schiedsrichter: Dennis Walter (Altenmünster) - Zuschauer: 101



Schiedsrichter: Julien Seiler (Schnuttenbach) - Zuschauer: 150 Im Auwaldstadion besiegte der FC Lauingen die SSV Dillingen mit 1:0. Dabei musste der FCL ab der 55. Minute mit einem Handicap fertig werden. Fatjon Gashi sah aufgrund unsportlichen Verhaltens die rote Karte. In Unterzahl erzielte Abdulrazak Almuri in der 64. Minute das entscheidende Tor, nachdem Lukas Lauft ihn mustergültig bediente.Schiedsrichter: Julien Seiler (Schnuttenbach) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Dominik Mayr (Donauwörth) - Zuschauer: 100 Im Kellerduell musste sich der SV Scheppach dem Schlusslicht TSV Offingen mit 2:4 beugen. Dabei startete Scheppach fast nach Wunsch: Fabian Seefried erzielte in der 18. Minute nach Vorarbeit von Florian Schwab das 1:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Robin Schläger in der 41. Minute auf 2:0, nachdem Christoph Kraus ihn bedient hatte. Doch Offingen meldete sich schnell zurück: David Süß verkürzte in der 44. Minute auf 2:1, als ihn Gabriel Danzl in Position gebracht hatte. Nach der Pause glich Adrian Mayr in der 56. Minute zum 2:2 aus, nachdem Jannik Karg die Vorarbeit geleistet hatte. Bitter für Scheppach: Valentin Glocker unterlief in der 68. Minute ein Eigentor zum 2:3 Den Schlusspunkt setzte Daniel Schönberger in der 80. Minute, der nach einem weiteren Pass von Danzl den Auswärtssieg sicherte.Schiedsrichter: Dominik Mayr (Donauwörth) - Zuschauer: 100

Schwerer als erwartet tat sich der SV Neuburg/Kammel, um den SV Holzheim mit 2:1 zu bezwingen. Nach der Halbzeit brachte Daniel Bobitiu die Kammeltaler in der 48. Minute in Führung. Die Vorlage kam von Dominik Haugg. Doch nur vier Minuten später glich Vinzenz Pennacchia für Holzheim aus. In der 64. Minute vergab André Reisinger scheiterte mit einem Elfmeter an Holzheims Keeper Sebastian Heimbach, was die Spannung erhöhte. Doch Max Dopfer sorgte in der 70. Minute für die Entscheidung: Nach einem Zuspiel von Kilian Kustermann netzte er zum 2:1 ein.

Schiedsrichter: Mirijam Schwind (Bad Ditzenbach) - Zuschauer: 100