Der SC St. Tönis hat es mit einer starken Offensive zu tun. – Foto: Arno Wirths

Thamm: „Wir fahren nicht als Touristen nach Ratingen“ Oberliga Niederrhein: Gegner Ratingen hat eine starke Offensive.

Nur zwei Punkte aus den letzten vier Spielen brachten den SC St. Tönis tabellarisch zwar nicht in Bedrängnis, doch ein Trend ist unverkennbar. Trotz vorwiegend guter Leistungen stimmt der Ertrag nicht. Bis zur Winterpause hat der Oberligist noch vier Gelegenheiten zur Trendumkehr.

„Es sind zwölf Punkte zu vergeben. Davon wollen wir natürlich so viele wie möglich holen. Aber die Punkte bekommen wir nicht geschenkt. Dafür müssen wir uns noch mehr zusammenraufen und von der ersten Minute an konzentriert sein“, sagt Trainer Alexander Thamm vor dem Gang zu Germania Ratingen. Dort dürfte der SC besonders in der Defensive stark gefordert sein. Denn der Gastgeber um die ehemaligen Akteure Leonard Bajraktari und den gelbgesperrten Samed Yesil stellt mit 40 Treffern die beste Offensive der Liga. Weil der Hauptplatz gesperrt ist, findet das Spiel ab 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen „Am Götschenbeck“ statt.