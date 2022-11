Thamm vermisst Konzentration bei Standards Der überlegene SC St. Tönis verliert in den Schlussminuten nach einer Ecke beim Vorletzten FC Kray mit 1:2.

Für Oberligist SC St. Tönis hat sich die Reise zum FC Kray nicht gelohnt. Am Ende gab es lange Gesichter. Denn der Tabellenvorletzte gewann überraschend mit 2:1 (1:0) gegen die favorisierten Gäste. Die lieferten zwar kein schlechtes Spiel ab, waren aber auch nicht in der Lage, die spielerisch limitierten, aber aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber in die Knie zu zwingen. Dass der SC am Ende mit völlig leeren Händen dastand und nicht zumindest einen Zähler mitnahm war letztlich der Schwäche bei gegnerischen Standards geschuldet, die die Blau-Gelben einfach nicht in den Griff bekommen. Trainer Alexander Thamm war hinterher restlos bedient: „Das ist ein leidiges Thema und hat etwas mit der Konzentration zu tun. Da muss man den Finger mal in die Wunde legen. Es ist zu einfach, bei Standards gegen uns ein Tor zu erzielen. Wir spielen ansonsten ordentlich. Bringen uns so aber immer wieder um unseren verdienten Lohn.“