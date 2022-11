Thamm peilt beim FC Kray drei Punkte an Oberliga Niederrhein: Der SC St. Tönis geht mit einem genauen Plan in das Auswärtsspiel beim FC Kray.

Der SC St. Tönis ist am Sonntag beim Vorletzten FC Kray zu Gast und kann seine kleine Erfolgsserie weiter ausbauen. Der Trainingsplatz war in dieser Woche prall gefüllt. Damit hat der Trainer die Qual der Wahl.

Seit drei Spielen ist der SC St. Tönis in der Oberliga Niederrhein ungeschlagen. Diese kleine Serie legte die Mannschaft von Trainer Alexander Thamm schon zweimal hin. Aber in beiden Fällen gelang es nicht, die Serie auszubauen. Morgen steht also der nächste Versuch an. Und vom Papier sind die Voraussetzungen nicht allzu schlecht. Denn die Reise geht zum Tabellenvorletzten FC Kray, dem das Wasser schon nach 15 Spieltagen bis zum Hals steht. Nur acht Punkte sammelte die Elf aus dem Essener Osten und hat dadurch bereits zehn Zähler Rückstand auf die Nichtabstiegszone. Thamm begegnet aber auch diesem Gegner mit dem gewohnt nötigen Respekt: „Aus der Tabellensituation kann man sicher ein Stück weit etwas ablesen und es sich einfach machen. Aber Kray hat auch schon gegen Ratingen gewonnen. Und das ist gewiss keine Laufkundschaft“.

Nach dem 2:2 gegen den 1. FC Monheim gab es im St. Töniser Lager noch etwas Redebedarf. Thamm war damit unzufrieden, dass seine Mannschaft nach dem Ausgleich der Rheinstädter den Willen vermissen ließ, das Spiel doch noch zu gewinnen. „Wir haben uns in den letzten 15 Minuten mit vielen Dingen beschäftigt, aber nicht mit dem dritten Tor. Daraus müssen wir Lehren ziehen und nicht mehr so kopflos handeln, sondern Lösungen finden“. Das war es aber auch schon, was der 39-Jährige an Kritik loswerden wollte. Gegen Monheim habe seine Mannschaft wie in den Wochen zuvor erneut ein gutes Spiel gezeigt. Sie habe sich in den letzten Spielen nur nicht mit der maximalen Punktausbeute belohnen können. Das soll sich in Kray ändern: „Wir wollen den Fokus nicht auf den Gegner richten, sondern weiterhin auf uns selbst und die drei Punkte mit nach Hause nehmen“. Es wäre dann bereits der siebte Saisonsieg für den SC, der damit seinen gesicherten Mittelfeldplatz festigen würde.

Was die personellen Voraussetzungen angeht ist, alles angerichtet. Denn auch Tobias Kokol, Niklas Withofs und Marc Knops stiegen wieder voll ins Training ein und auch Gafuru Said meldete sich nach Problemen wieder einsatzbereit. „Es kann krankheitsbedingt immer etwas passieren. Aber in dieser Woche hatten wir einen prall gefüllten Trainingsplatz“, freut sich Thamm über das nahezu komplette Angebot. Auch Simon Kuschel ist nach seiner zweimonatigen Weltreise wieder an Bord und war gegen Monheim schon Zaungast.