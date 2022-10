Thamm: „Mannschaft wird sich anders präsentieren“ Nach dem enttäuschenden 0:3 in Hilden empfängt Oberligist SC St. Tönis Sonntag TuRU Düsseldorf.

Nach zwei Spielen gegen Top-Teams der Oberliga hat es der SC St. Tönis am Sonntag zum Abschluss der Englischen Woche wieder mit einem Gegner zu tun, der tabellarisch in der Nähe der Elf von Trainer Alexander Thamm angesiedelt ist. Zu Gast ist TuRU Düsseldorf. Die Landeshauptstädter blieben in den letzten beiden Spielen ohne Punkt und ohne eigenen Treffer, ließen davor aber durch einen 3:2-Sieg gegen den TVD Velbert aufhorchen. Dieser Erfolg zeigt, wie eng es in der Liga zugeht und dass keine Mannschaft im Vorbeigehen das Punktekonto auffüllen kann.