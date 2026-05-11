Thalwil und Red Star trennen sich remis - Seefeld verliert erstmals

Das Derby zwischen Thalwil und Red Star endete 2:2 unentschieden. – Foto: FC Thalwil

An der Spitze wird es enger: Während in der Interregio-Gruppe 5 der FC Seefeld überraschend gegen Dardania St. Gallen verloren hat und damit nicht vom Patzer des erstplatzierten FC Weesen profitieren konnte, holte Gruppe-3-Leader Thalwil gegen Red Star nur einen Punkt - und auch diesen erst dank eines Schlussspurts. Am anderen Tabellenende gelang Dübendorf im Abstiegskampf ein wichtiger Sieg. Und Seuzach feierte in Arbon ein veritables Schützenfest.

In der ersten Halbzeit erspielte sich Thalwil zwar mehr Ballbesitz und einige Möglichkeiten, doch effizienter agierten die Gäste: Jamal Faiz Saoudi brachte Red Star in der 34. Minute per Kopf in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte derselbe Spieler erneut mit dem Kopf auf 2:0 (49.). Die Defensive machte bei dabei keinen besonders organisierten Eindruck. Bereits zum dritten Mal in der Rückrunde kassierte der FCT kurz nach Wiederbeginn ein Gegentor.

Thalwil luchst Red Star mit Schlussspurt einen Punkt ab Das Kantonsderby zwischen Leader Thalwil und Red Star endete 2:2 unentschieden, nachdem der Leader in den letzten Spielminuten einen 0:2-Rückstand aufzuholen vermochte.

Thalwils Vorsprung auf den zweitplatzierten Zürich City SC schrumpft damit auf drei Punkte. Red Star führt auf dem 5. Rang weiterhin das enge Tabellenmittelfeld an.

Die Gastgeber reagierten zunächst verunsichert, fingen sich erst allmählich wieder. Adriano Sodano verkürzte nach einem Freistoss von Denis Haliti per Kopf in der 76. Minute auf 1:2. Der Anschlusstreffer gab dem Seeklub Auftrieb. Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gelang Mohamed Akessi nach einer Flanke von Lukas Miranda Ressurreição der Ausgleich.

Bülach muss sich bei Zürich City geschlagen geben

Im zweiten Kantonsderby des Wochenendes setzte sich Zürich City vor heimischem Publikum gegen Bülach mit 2:0 durch. Denis Dzepo hatte in der 23. Minute getroffen, Youssouf Sow erhöhte 15 Minuten vor Schluss auf 2:0.

Bülach verbleibt damit in ungemütlicher Lager unter dem Strich, während Zürich City den Rückstand zu Leader Thalwil verringern kann.

Dübendorf mit wichtigem Sieg gegen Schlusslicht

Freuen konnte sich der FC Dübendorf. Die Glattaler setzten sich gegen Schlusslicht Pratteln 2:1 durch und können so zumindest den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wahren.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Kontrolle und gingen früh in Führung: Kristijan Klincov traf nach Vorarbeit von Eldin Omerovic zum 1:0. Daraufhin schwächte sich Pratteln selbst, als Torwart Rudil Ismail Culpan nach einer Notbremse gegen den durchgebrochenen Diart Iseni die Rote Karte sah.

In Überzahl blieb Dübendorf klar spielbestimmend und erhöhte nach der Pause erneut durch Klincov auf 2:0, liess danach aber mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt und traf zweimal nur den Pfosten. Pratteln gelang in der Schlussphase nach einem Eckball zwar noch der Anschlusstreffer, am zweiten Rückrundensieg des FCD änderte dies jedoch nichts mehr.

Shaip Krasniqi war zufrieden: «Hauptsache gewonnen, sonst wäre es mit dem Ligaerhalt brutal schwierig geworden», sagte er gegenüber «zo-online.ch».

Ineffizientes Uster spielt Unentschieden

Uster fehlte gegen Liestal einmal mehr die Effizienz vor dem Tor, weshalb es gegen die viertplatzierten Baselbieter bei einem 1:1 blieb.

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Die Ustermer starteten stark und gingen nach 17 Minuten durch Bujar Ajeti in Führung. Kurz vor der Pause kassierten sie jedoch den Ausgleich, Timon Schaub hatte getroffen (39.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die besseren Möglichkeiten hatten die Zürcher Oberländer, doch mehrere aussichtsreiche Abschlüsse blieben ungenutzt. Ein Tor wurde Uster aufgrund Offsides aberkannt.

Mit dem Unentschieden baut der FC Uster sein Polster auf den Strich auf drei Punkte aus und macht - dank der Niederlage von Ajoie-Monterri gegen Kirchberg - einen Tabellenplatz gut.

Lachen wird von Dornach abgeschossen

Lachen/Altendorf musste sich vor heimischem Publikum in einem torreichen Spiel gegen Dornach 3:5 geschlagen geben.

Mustafa Muharemovic hatte die Gäste in der 17. Minute in Front geschossen. Guy Loko konnte zwar nach einer halben Stunde und einem Patzer in der gegnerischen Hintermannschaft ausgleichen und es sah ganz danach aus, als ob es mit diesem 1:1 in die Pause gehen würde. Doch dann traf Ardit Gashi (45.+1.) unmittelbar vor dem Pausenpfiff zum 2:1 für Dornach.

Nach dem Seitenwechsel kam es noch schlimmer: Muharemovic erhöhte in der 58. Minute auf 3:1. Andrin Fritschi gelang zwar acht Zeigerumdrehungen später per Kopf (66.) der Anschlusstreffer, doch Florent Gacaferi sorgte mit einem Doppelpack sogleich wieder für klare Verhältnisse - 5:2 (68./73.). Valentino Damiani konnte in der 83. Minute noch einmal verkürzen, das war's dann aber. Mit dieser Niederlage rutscht der FCLA auf den ungemütlichen neunten Tabellenrang ab, hat aber immer noch sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Gruppe 5

Dardania beendet Seefelds Ungeschlagenheit

Seefelds Rückrunden-Serie ist im achten Spiel gerissen - und das gleich deutlich. Die Stadtzürcher mussten sich zu Hause gegen Dardania St. Gallen 1:5 geschlagen geben. Umso ärgerlicher, da das Team von Heris Stefanachi so nicht vom Patzer des erstplatzierten FC Weesen (1:2-Niederlage in Balzers) profitieren konnte, sondern im Gegenteil auf den dritten Rang zurückfielen.

Der FCS startete engagiert und ging nach einem von Xeno Fresneda verwandelten Penalty früh mit 1:0 in Führung (9.). Die Gäste aus St. Gallen fanden jedoch rasch ins Spiel und glichen nach einem schnell ausgeführten Freistoss durch Magnus Robert Breitenmoser aus (27.).

Nach der Pause entschied ein weiterer Penalty die Partie zugunsten von Dardania, erneut traf Breitenmoser. Seefeld drängte danach auf den Ausgleich, liess mehrere gute Möglichkeiten aber ungenutzt. In der Schlussphase nutzten die Gäste die offenen Räume konsequent aus und erhöhten durch Jonathan Egger (81.) sowie Blerind Hoti (93.) und Alen Coric (95.) in der Nachspielzeit auf 5:1.

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Seuzach schiesst Arbon ab

Torreich verlief auch die Partie zwischen Arbon und Seuzach. Gleich mit 6:0 konnten die Seuzemer den Tabellenletzten auswärts bezwingen - und das in Abwesenheit von Seuzis Topskorer Gabriel Auer, der «wegen der Lufthansa in Frankfurt feststeckte», wie es im Liveticker auf der Vereinshomepage heisst.

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Der Torreigen begann in der 13. Minute mit einem Treffer von Patrice Eigenheer. Danach ging es im Zwei-Minuten-Takt weiter mit Philip Auer (15.) und Lukas Ebel (17.). 3:0 war auch der Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel konnte Patrice Eigenheer sich mit einem zusätzlichen Doppelschlag auf dem Matchblatt verewigen (49./50.) Das 5:0 fiel umgehend nach Wiederanpfiff, als er vom Gegner völlig alleine gelassen wurde, was Seuzach im Liveticker mit folgenden Worten kommentierte: «Jede Mutter hätte am Muttertag wohl keine Freude wenn der Sohnemann so alleine den Tag verbringt.» Den Schlusspunkt setzte Ilirjan Dano acht Minuten vor Schluss.

Ramirez' Eigengoal bricht Schaffhausen II das Genick

Die zweite Mannschaft des FC Schaffhausen musste sich dem FC Gossau vor heimischem Publikum 1:2 geschlagen geben.

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Den Gossauer Führungstreffer durch Nicolas Eberle (14.) konnten die Munotstädter noch ausgleichen; Luhpaty Bryan Mendes traf in der 22. Minute. Danach entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Ein Eigentor von David Ramirez eine Viertelstunde vor Schluss besiegelte jedoch die Niederlage. Da nützte auch der Platzverweis gegen Gossaus Etienne Parente in der 80. Minute nichts mehr.