Thalwil schlägt die "Spielvi", Klatschen für Adliswil und Lachen 2. Liga interregional, Gruppe 5: 10. Runde

In der Interregio-Gruppe 5 hat Thalwil knapp die SV Schaffhausen bezwingen können. Weniger gut lief es dagegen Adliswil, Lachen/Altendorf und Uster, die allesamt ohne Punkte verblieben.

Ausgebissen: Uster findet kein Mittel

Nach einer spielfreien Woche ist der FC Uster mit einer Niederlage in die Meisterschaft zurückgekehrt. Die Ustemer verloren zu Hause gegen die U20 des FC Wil mit 0:2.

Uster liess insbesondere Effizienz vermissen. Nach einem guten Start mit gewohnt viel Ballbesitz konnte die Mannschaft von Etienne Scholz nicht reüssieren. Stattdessen waren es die Wiler, die nach rund 20 Minuten etwas aus dem Nichts den ersten Treffer erzielten.

Nach dem Rückstand gestaltete sich das Spiel schwieriger für Uster. Wil zog sich gekonnt zurück, liess Uster spielen, verteidigte aber zugleich sehr kompakt. Mit der tief stehenden Abwehr tat sich der FCU schwer und fand kein Mittel dagegen. Bis kurz vor Schluss konnten die Fans der Oberländer dennoch auf einen Lucky Punch ihres Teams hoffen. Erst zehn Minuten vor Spielende setzte Wil mit dem 2:0 diesen Hoffnungen ein Ende.

Trotz der Niederlage war die Stimmung beim FCU-Teammanager Kevin Plattner gelassen: „Es ist keine Niederlage, nach der du ausser dir bist vor Ärger“, kommentierte er im „Zürcher Oberländer“.

Verloren: Lachen/Altendorf ohne Chance gegen den Leader

Nach schwierigen Wochen hat der FC Lachen/Altendorf seine Durststrecke auch gegen den Tabellenführer Balzers wie erwartet nicht beenden können. Die Schwyzer verloren auf dem Peterswinkel mit 2:4.

Insbesondere in der ersten Halbzeit setzte Balzers die Lachner unter Druck. Der FCLA hatte Mühe, sein Spiel aufzuziehen, und war fast ausschliesslich mit Verteidigen beschäftigt. Nach einem Aussetzer in der Abwehr fiel dann folgerichtig das frühe Tor für den FC Balzers, der in der Folge weiter drückte. Lachen hielt dem Druck nicht stand und lag beim Pausenpfiff schon mit 0:4 zurück.

In den zweiten 45 Minuten bewiesen die Märchler dann immerhin Moral. Balzers hatte einen Gang tiefer geschaltet und dies nutze Lachen aus. Zu mehr als zwei Ehrentoren reichte es der Mannschaft von Ivan Dal Santo aber nicht mehr.

Kassiert: Adliswil geht unter

Der FC Adliswil hat gegen Bazenheid eine unerwartet deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Die Sihltaler unterlagen gleich mit 0:4 und kassierten bereits alle vier Tore in der ersten Halbzeit.