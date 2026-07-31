Thalwil rüstet sich nach Aufstieg - Tuggen-Verteidiger in 2. Liga

– Foto: Rocco Bartsch

FC Freienbach

Trainer: Stefan Flühmann

Zugänge: Diego Kälin (SV Höngg), Alija Hadziarapovic (SV Höngg), Valentino Giansiracusa (FC Kosova)

Abgänge: Leon Hajrizi (Grasshopper Club Zürich II), Zidane Vaz Mendy (Zürich City SC)



FC Gossau SG

Trainer: Giuliano Tobler

Zugänge: Altin Lipovica (FC Wil II), Fabio Solimando (FC Weesen), Mohd Razai (FC Gossau SG II), Jamiro Huber (FC St. Gallen U19)

Abgänge: Yannick Stacher (FC Romanshorn), Nevio Kast (FC Winkeln SG), Jann Lenz (FC Wil II), Leonardo Villaman (FC Wil II), Fabrice Hug (FC Winkeln SG), Justin Huber (FC Winkeln SG), Rangin Rigal (FC Rorschach-Goldach)



FC Kosova

Trainer: Emilio Jose Gesteiro

Zugänge: Jan Stocker (SV Höngg), Raul Passaseo (SV Höngg), Mijo Jakovljevic (SV Höngg), Leonit Trolli (FC Uster), Brendon Abazi (SC Brühl), Bleon Asani (FC Regensdorf), Rafael Oliveira Pais (FC Tobel-Affeltrangen 1946), Egézon Dauti (FC Zürich II), Lorenzo Giorgi (FC Dübendorf)

Abgänge: Valentino Giansiracusa (FC Freienbach), Arjanit Muji (FC Klingnau)



FC Locarno

Trainer: Matteo Morandi

Zugänge: Florjan Seferaj (FC Malcantone), Stefano Cossu (FC Gambarogno), Mattia Cavalli (FC Lugano U19), Jonathan Nyamekeh (FC Gambarogno), Romeo Morandi (FC Paradiso), Mato Cutunic (AS Castello), Nathan Pellanda (FC Lugano II)

Abgänge: Luka Spasov (FC Gambarogno), Daniel Pehlivanov (Vihren/BUL), Matteo Tosetti (Rücktritt)



FC Mendrisio

Trainer: Amedeo Stefani

Zugänge: Emin Karabasic (AS Castello), Zoran Josipovic (FC Collina d'Oro), Nikola Milosavljevic (FC Collina d'Oro), Alessandro Zecca (AS Castello), Thomas Candeloro (FC Malcantone), Alessandro Maestri (AS Castello), Filippo Maestri Caravita (AS Castello), Francesco Nicastri (FC Stabio), Mirco Martinazzo (AS Castello), Samuel Delli Carri (FC Paradiso), Alessio Roncari (FC Malcantone)

Abgänge: Abdel Zidane Moussa (FC Malcantone), Fabio Moor (FC Rotkreuz), Giona Pettenuzzo (AS Castello), Alessio Calacoci (FC Cadenazzo), Noel Kabamba (FC Collina d'Oro), Okaingni Alex Ruben Mene (FC Cadenazzo), Ruben Laya Bakwetila (FC Collina d'Oro), Antoine Rey (FC Collina d'Oro)

FC St. Gallen II

Trainer: Gianluca Frontino

Zugänge: Patrice Eigenheer (FC Seuzach), Diego Gaetano (FC Winterthur II)

Abgänge: Antonio Verinac (SC Austria Lustenau/AUT), Tarik Seferovic (FC Wil), Noah Probst (FC Baden), Gioele Parente (SC Brühl)



FC Thalwil

Trainer: Gianni Lavigna

Zugänge: Yannis Barrow (FC Wiedikon), Flynn Kopp (FC Red Star Zürich), Aleksandar Trazivuk (FC Dietikon), Michele Pepe (SV Höngg), Damjan Simic (FC Dietikon), Bledion Elezi (FC Red Star Zürich II), Emre Ekinci (SV Schaffhausen), Emil Crnovrsanin (SV Schaffhausen)

Abgänge: Laze Stojkovski (FC Mutschellen)



FC Tuggen

Trainer: Michele Polverino

Zugänge: Noel Romano (FC Wohlen), Anel Sefer (SC Kriens), Roman Heini (FC Red Star Zürich), Dominic Edward Philips (FC Winterthur II), Mirza Hasanbegovic (Gefle IF/SWE), Jamie Jaggy (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II)

Abgänge: Alessandro Kräuchi (FC Rüthi), Björn Bonthuis (Zug 94), José Meier (FC Eschenbach), Nikola Vasic (FC Linth 04), Andrei Herlea (FC Regensdorf), Miroslav Dabic (?), Luis Rodrigues Benis (?)



FC Wettswil-Bonstetten

Trainer: Etienne Scholz

Zugänge: Julius Holder (FC Winterthur II), Gionata Centoducato (FC Uster), Nemanja Petrovic (FC Bülach), Levin Castagna (FC Winterthur II), Nico Diarisso (FC Adliswil)

Abgänge: Marc Figueiredo (SC YF Juventus), Nicolas Schneebeli (Rücktritt)



FC Widnau

Trainer: Andreas Lüchinger

Zugänge: Bendegüz Györky (USV Eschen-Mauren), Mike De Man (Altach Juniors/AUT), Livio Schmid (FC Diepoldsau-Schmitter), Manoah Egbon (FC Rebstein), Yasir Mihci (Voralberg U18/AUT), Tobia Walt (Pause)

Abgänge: Ulrich Rhiner (FC Buchs), Diego Liechti (Rücktritt), Timo Faleschini (Rücktritt), Simeon Weber (USA), Daniel Lässer (Rücktritt), Luca Beck (Ausland)



FC Winterthur II

Trainer: Luigi de Donno

Zugänge: Patrik Gjidoda (FC Solothurn), Emil Bock (FC Aarau U19)

Abgänge: Carmine Chiappetta (FC Schaffhausen), Dominic Edward Philips (FC Tuggen), Ifeanyichukwu Onwuzulike (FC Liefering/AUT), Julius Holder (FC Wettswil-Bonstetten), Levin Castagna (FC Wettswil-Bonstetten), Niels Chirao (SR Colmar/FRA), Diego Gaetano (FC St. Gallen II)



USV Eschen-Mauren

Trainer: Patrick Winkler

Zugänge: Marin Cavar (SC Brühl), Adem Draganovic (Besa Dobri Dol/MAZ), Liam Kranz (FC Schaan), Niclas Jordan Bickel (Vejgaard B/DÄN), Loïc Aurel Gyr (FC Ems), Alessandro Lo Russo (FC Vaduz U18), Jonas Uehli (Chur 97), Albanor Sherifi (Chur 97), Silvan Schädler (FC Vaduz II), Benjamin Perkolaj (Team Südostschweiz U18)

Abgänge: Bendegüz Györky (FC Widnau), Mitko Gjorgjievski (FC Balzers), Villiam Pizzi (FC Balzers), Menderes Caglar (FC Schaan), Alessandro Hossmann (FC Balzers), Enea Zappala (FC Bad Ragaz), Fernando De Moraes Sanfelice (FC Triesen), Matheus Paz De Arruda Gonçalves (Zug 94), Aleksandar Mladenovic (?), Ognjen Stevanovic (?)

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