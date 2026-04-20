Thalwil patzt & wird von Züri City eingeholt - Uster schlägt Dübendorf

Anpfiff im Jura: Leader Thalwil (weiss) geht bei Ajoie-Monterri für einmal leer aus. – Foto: FC Thalwil

In der Interregio-Gruppe 3 muss Leader Thalwil seine zweite Saisonniederlage hinnehmen. Züricht City kann profitieren und mit einem deutlichen Sieg in Liestal mit den Thalwilern gleichziehen. Red Star zwingt Lachen/Altendorf in die Knie, während Uster das Oberland-Derby gegen Dübendorf für sich entscheidet. Bülach muss gegen Dornach eine Niederlage hinnehmen. In der Gruppe 5 schlägt Seefeld die Reserven des FC Schaffhausen, während Seuzach bei Uzwil in letzter Minute ein Gegentor hinnehmen muss.

Die Partie begann ausgeglichen. Thalwil setzte früh erste Akzente, doch auch die Gastgeber kamen zunehmend besser ins Spiel. In der 37. Minute nutzte Ajoie-Monterri eine Gelegenheit zur Führung durch Abdoulaye Traore. Die Reaktion des FCT liess jedoch nicht lange auf sich warten: Kurz vor der Pause verwertete Adriano Sodano eine Hereingabe von Kedy Steven Bonsu zum 1:1-Ausgleich.

Thalwil kassiert zweite Saisonniederlage Bittere Pille für Thalwil: Ajoie-Monterri fügt dem Tabellenleader der Interregio-Gruppe 3 seine erst zweite Saisonniederlage und die erste Pleite der Rückrunde zu. 1:2 verlieren die Seebuben im Jura.

So blieb es bei einer unglücklichen Niederlage, die den FC Thalwil seine alleinige Vorherrschaft in der Gruppe 3 kostet. Nur dank weniger Strafpunkten liegt Thalwil noch immer an der Tabellenspitze, punktgleich mit Zürich City und Dornach, welche allerdings beide bereits ein Spiel mehr absolviert haben. Thalwils Trumpf dürfte die Nachholpartie gegen Dübendorf sein, die auf den 29. April angesetzt ist.

Direkt nach dem Seitenwechsel geriet Thalwil erneut in Rückstand. Iago Quintas traf unmittelbar nach Wiederbeginn zum 2:1 für die Jurassier. In der Folge übernahm das Team von Gianni Lavigna mehr und mehr die Kontrolle und drängte auf den Ausgleich. Mehrere gute Chancen blieben jedoch ungenutzt. Gjukaj scheiterte freistehend, Akessi fand mit einem Abschluss im gegnerischen Torhüter seinen Meister, weitere Versuche wurden abgewehrt. Auch in der Schlussphase erhöhte Thalwil den Druck, doch ohne Erfolg.

Thalwil brachte die Drei-Tore-Führung über die Zeit und gehört damit dem Spitzentrio an, während Liestal drei Punkte zurückliegt auf Rang 4.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Liestal zu reagieren und kam zu einzelnen Abschlüssen. Zürich City blieb jedoch stabil, liess defensiv wenig zu und zeigte sich vor allem im Umschaltspiel gefährlich. Die Entscheidung fiel durch einen Doppelschlag innerhalb weniger Minuten: Serge Kevyn Aboue Angoue traf in der 67. und 70. Minute zum 3:0-Endstand. Besonders der dritte Treffer nach einem schnell vorgetragenen Angriff war sehenswert.

Die Mannschaft von Gabriel Machado brauchte im Baselbiet etwas Anlaufzeit, übernahm mit zunehmender Spieldauer aber immer mehr die Kontrolle. Nach einer ausgeglichenen Startphase verlagerte Zürich City das Geschehen in die gegnerische Hälfte und kam zu ersten Möglichkeiten. In der 34. Minute brachte Abel Hugo Nseke Etouman die Gäste verdient in Führung.

Zürich City schlägt Tabellennachbar Liestal Dank eines deutlichen 3:0-Sieges beim punktgleichen Liestal profitiert Zürich City von Thalwils Patzer und zieht mit dem Seeklub in der Tabelle gleichauf.

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Red Star zwingt Lachen in die Knie

Das Sechs-Punkte-Spiel zwischen den Tabellennachbarn Red Star und Lachen/Altendorf ging überraschend deutlich mit 4:1 an die Stadtzürcher.

Die Gäste aus der March erwischten den besseren Start und kamen früh zu ersten Abschlüssen, unter anderem strich ein Versuch von Lars Oberholzer knapp über das Tor. Mit zunehmender Spieldauer fand auch Red Star besser in die Partie und nutzte in der 13. Minute einen schnellen Angriff zur Führung durch Alessio Caputo.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst offen, ehe die Rotsterne ihre Effizienz erneut unter Beweis stellten. Milos Grujicic erhöhte nach einer Hereingabe per Kopf auf 2:0 (53.). Kurz darauf musste der FCLA nach einer Roten Karte gegen Aleksandar Radovic in Unterzahl weiterspielen, was die Aufgabe zusätzlich erschwerte.

Die Gäste gaben sich dennoch nicht auf und verkürzten durch einen von Guy Loko verwandelten Penalty auf 2:1 (67.). Die Hoffnung auf eine Wende hielt jedoch nicht lange an. Gérard Sigg stellte rasch den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (76.), ehe Caputo mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte (81.).

Uster entscheidet Oberland-Derby für sich

Sehr deutlich setzte sich auch Uster im Oberland-Derby vor heimischem Publikum gegen Dübendorf durch, nämlich mit 4:0 - auch dank zwei Foulpenaltys.

Die Gastgeber starteten engagiert und übernahmen früh die Kontrolle. Nach einer Viertelstunde brachte Raphael Bachmann Uster im Anschluss an einen Eckball in Führung. Dübendorf fand danach nur phasenweise ins Spiel und musste in der 31. Minute das 0:2 hinnehmen, als Gionata Centoducato einen Penalty sicher verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Dübendorf verbessert und kam durch Delil Ferati zu einer guten Möglichkeit, sein Kopfball landete jedoch am Pfosten. Wenig später schwächten sich die Gäste mit einer Roten Karte gegen Leutrim Teplani nach einer Notbremse selbst. In Überzahl liess Uster nichts mehr anbrennen und nutzte die Räume in der Schlussphase konsequent. Dejan Ilic erhöhte in der 84. Minute auf 3:0, ehe Diego Kappler kurz darauf per Penalty den Endstand herstellte.

Damit feierte Uster einen wichtigen Heimsieg und distanziert sich vom Strich, während Dübendorf im Kampf um den Ligaerhalt weiter unter Druck bleibt. Sechs Punkte trennen den FCD, der ein Spiel weniger auf dem Konto hat als seine Konkurrenten, von einem Nicht-Abstiegsplatz.

Bülach verliert gegen Dornach

Ein sehr frühes und zwei sehr späte Tore zeichneten die Begegnung zwischen Bülach und Dornach aus - mit dem schlechteren Ende für die Zürcher Unterländer, die 1:2 verloren.

Ambre Nsumbu hatte bereist nach sechs Minuten für die Solothurner getroffen. Diesem Rückstand lief Bülach lange hinterher. In der Schlussphase (92.) erhöhte Dornach durch Hamed Sako auf 2:0, nur um zwei Zeigerumdrehungen später Bülachs Simon Nicolò noch den Anschlusstreffer zu gewähren.

Bülach verharrt nach dieser Niederlage weiterhin unter dem Strich, zwei Punkte hinter Kirchberg auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Gruppe 5

Seefeld schlägt Schaffhausens Reserven

In der Gruppe 5 kam es zur Direktbegegnung zwischen Seefeld und der zweiten Mannschaft des FC Schaffhausen. Die Stadtzürcher setzten sich 2:1 durch.

Xeno Fresneda hatte in der 10. Spielminuten einen Penalty zur frühen Führung verwandelt. Anders Boberg erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. Die Schaffhauser Reserven sorgten kurz nach dem Seitenwechsel wieder für Spannung, nachdem Luhpaty Bryan Mendes ebenfalls einen Elfmeter verwandelte.

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Seefeld bleibt damit am ebenfalls siegreichen Leader Weesen (gleich 9:3 gegen Altstätten, wobei die beiden Syla-Brüder je vier Tore beisteuerten!) dran und verteidigt den zweiten Tabellenrang.

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Spätes Gegentor bricht Seuzach das Genick

Aufsteiger Seuzach konnte in Uzwil zweimal einen Rückstand ausgleichen, musste nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit allerdings eine unglückliche 2:3-Niederlage hinnehmen.

​Uzwil legte einen Blitzstart hin und ging bereits nach drei Minuten durch ein Tor von Fabio Moser in Führung. Auch danach waren die Ostschweizer federführend. Aus dem Nichts gelang Patrice Eigenheer aber in der 34. Minute der Ausgleich. Somit endete die erste Halbzeit mit einem für Seuzach schmeichelhaften Remis.

Nach dem Seitenwechsel hatten beide Teams zahlreiche Torchancen, welche aber allesamt von den beiden glänzend reagierenden Torhütern vereitelt wurden. Beide Teams suchten die Entscheidung, doch die Seuzemer liessen die letzte Konsequenz vermissen. Erst in der Schlussphase zappelte der Ball wieder im Netz: Erst traf Vanja Saracevic ins weite Eck (80.), dann köpft erneut Eigenheer zum 2:2 ein (82.).

Es folgte ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten - und mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Uzwil flankte in der 92. Minute in den Strafraum, Captain Jan Ledermann köpfelte ins Tor.

«Sehr bitter für Seuzi, aber der Sieg der Uzwiler war am Ende nicht unverdient. Wer die Löcher findet, darf am Ende eben jubeln», schreiben die Seuzemer auf ihrem Instagram-Account.