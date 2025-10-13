Thalwil mit Remis - Seefeld taucht gegen Linth 04 und behält Spitze

Das war nichts: Im ersten Spiel nach dem nächsten Trainerwechsel gab es keine Punkte für Zürich City. – Foto: Pascal Kesselmark

In den beiden Zürcher Begegnungen der Gruppe 3 siegte Red Star in Dübendorf durch einen umstrittenen Foulelfmeter in der Nachspielzeit 1:0 und Bülach trotzte Leader Thalwil auswärts ein 2:2 ab. Mit demselben Resultat endete Lachen/Altendorf - Kirchberg BE. Die weiteren Zürcher Teams hatten es mit Baselbietern zu tun, so schickte Uster Pratteln mit 6:0 nach Hause, Zürich City hingegen verlor gegen Allschwil 1:2. Am Mittwoch siegte Lachen/Altendorf im Nachtragsspiel gegen Uster 2:1. In der Gruppe 5 verliert Seefeld gegen ein abgezocktes Linth 04 1:3, verteidigt aber die Tabellenspitze. Aufsteiger Seuzach verliert beim Zweitletzten Altstätten 1:2 und auch Schaffhausen 2 zieht gegen Uzwil beim 0:2 als Verlerer vom Platz.

Seefeld rennt gegen routiniertes Linth vergebens an Tabellenführer Seefeld lässt sich von Linth 04 klassisch auskontern und verliert 1:3. Nach gut zwanzig Minuten verwertete Yesilcayir einen Foulelfmeter, nachdem Redzepi gelegt wurde. Nach der Pause dauerte es knapp 10 Minuten, ehe Bahadir Yesilcayir, der auch schon für Kriens in der Challenge- und für Rapperswil in der Promotion League auflief, auf 2:0 erhöhte. Die Gäste operierten aus einer gesicherten Defensive um dann mit langen Bällen die Stürmer zu füttern. In der 74. Minute fiel die Entscheidung, als Carava mit seinem Tor den Deckel zumachte. Da änderte auch das 1:3 durch den 18-jährigen Saipi kurz vor Schluss nicht mehr viel.

Seuzach unterliegt Altstätten Die Winterthurer mussten nach dem Kantersieg in der Vorwoche nun in Altätten mit einer 1:2-Niederlage vom Platz. Der erfahrene Egzon Shabani, einst bei Rapperswil in der Challenge League auf dem Platz, leitete kurz vor und kurz nach der Pause mit zwei Toren den Sieg ein. Seuzach schöpfte nach dem Platzverweis von Thierry Langenegger eine Viertelstunde vor Spielende nochmals Hoffnung, zu mehr als dem Anschlusstreffer durch Vögeli in der 85. Minute reichte es aber nicht mehr.

Schaffhausen II verliert und wird von Uzwil überholt Absteiger Uzwil spielte bis anhin keine berauschende Saison, gewinnt nun aber in Schaffhausen 2:0 und stösst auf den 6. Platz vor. Die Schaffhauser waren die meiste Zeit unterlegen und lagen nach Toren von Seidija und Schweizer bereits nach einer halben Stunde im Hintertreffen (22./28). Dies änderte sich bis zum Schluss nicht mehr. Thalwil wieder einmal mit Punkteverlust Nach einer Sieges-Serie mit sechs Siegen in der Gruppe 3 muss sich Thalwil gegen Bülach mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Nachdem Haliti den Leader in der 27. Minute in Führung geschossen hatte, glich Gjukaj nur vier Minuten später mit einem verwandelten Foulpenalty aus. Kurz nach der Pause gelangten dann die Gäste zu einem Vorsprung als Petrovic ins Netz traf. In der 57. Minute glich Kedy Bonsu, der auch zwei Saisons in Bülach spielte, mit seinem 8. Saisontreffer zum 2:2 aus. Thalwil ziert damit nach wie vor die Tabellenspitze, Bülach nimmt jeden Punkt gerne. Dübendorf hadert nach Niederlage in der Nachspielzeit Tabellen-Schlusslicht Dübendorf muss gegen Red Star eine schmerzliche 0:1-Niederlage verdauen: Die Entscheidung fiel in der 2. Minute der Nachspielzeit, als Caputo den strittigen Foulelfmeter verwandelte. Der eingewechselte Dreier war an der Strafraumgrenze gefällt worden. Dübendorfs Trainer Shaip Krasniqi haderte und meinte zu ZO Online: "Es war ja nicht einmal ein Foul!" Auch sonst sah er sein Team feldüberlegen mit den klareren Torchancen, zudem rettete nach der Pause zweimal der Pfosten aus Sicht der Gäste. Dübendorf bleibt damit am Tabellenende, Red Star arbeitet sich ins Mittelfeld vor.

Uster machte im Kellduell gegen Pratteln kurzen Prozess. – Foto: dsc