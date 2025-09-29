Thalwil mit Kantersieg - Zürich City gewinnt Stadtderby gegen Red Star

In der Interregio-Gruppe 3 setzen Thalwil und Zürich City ihre Siegesserien fort. Lachen spielt zwar stark, muss sich gegen Allschwil jedoch trotzdem geschlagen geben. Bülach hingegen gelingt in Binningen der Ausgleich. Uster musste sich mit einem Remis begnügen, Dübendorf gab ein solches in der Nachspielzeit aus der Hand. In der Gruppe 5 holt Seuzach den zweiten Saisonsieg, während Schaffhausen II verliert und Seefeld sich dank eines Sieges bei Rorschach-Goldach weiterhin in der Spitzengruppe behauptet.

Thalwil feiert Kunstrasen-Einweihung mit Kantersieg Der FC Thalwil hat seine Premiere auf dem neuen Kunstrasen siegreich absolviert. Vor 200 Zuschauern besiegte die Mannschaft von Trainer Gianni Lavigna den FC Pratteln klar mit 5:1 und festigte damit die Spitzenposition in der Interregio-Gruppe 3.

Zwar geriet der Seeklub früh in Rückstand – in der 11. Minute traf Ronnie Pesenti per Kopf für die Gäste. Doch die Antwort folgte prompt: Kedy Steven Bonsu glich nur acht Minuten später aus, ehe Luke Gonzenbach nach einer Ecke per Kopf das 2:1 markierte (32.). Mit der Führung im Rücken zeigte der FCT mehr Spielfreude und ging mit Vorteilen in die Pause - und dies trotz Abwesenheit der Leistungsträger Adriano Sodano und Denis Hailiti.

Zürich City gewinnt Derby gegen Red Star Erster Verfolger des FC Thalwil ist nach wie vor der Zürich City SC. Im Stadtzürcher Derby schlug das Team von Jürgen Seeberger den FC Red Star Zürich dank eines späten Tores mit 2:1.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gastgeber weiter aufs Tempo. Wieder war es Gonzenbach, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte (56.). Spätestens nach Bonsus zweitem Tor in der 65. Minute war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt setzte Leon Gjikollaj (75.) mit dem 5:1.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging City in der 56. Minute durch einen Penaltytreffer von Rachid Ramdani in Führung. Diese hielt aber nicht lange: Praktisch im Gegenzug glich Mattia Spiniello für Red Star aus (58.). Eine spannende Schlussphase gipfelte schliesslich fünf Minuten vor Spielende im 2:1-Siegtreffer von Klysman Lucas Lopes.

Bittere Niederlage für Lachen nach starker Vorstellung

Der FC Lachen/Altendorf empfing im Peterswinkel den FC Allschwil – und zeigte dabei über weite Strecken eine überzeugende Leistung, verlor am Ende jedoch unglücklich 1:2.

Von Beginn an bestimmten die Gastgeber das Geschehen. Mit hohem Tempo und präzisem Passspiel drängten sie die Baselbieter tief in die eigene Hälfte. Chancen ergaben sich beinahe im Minutentakt, doch mehrmals fehlte die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. In der 37. Minute wurden die Lachner für ihren Aufwand endlich belohnt: Ardit Rexhepi flankte punktgenau auf Gianluca Praino, der zum verdienten 1:0 einschob. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel. Zwar blieb Lachen die aktivere Mannschaft, doch Allschwil zeigte sich nun effizienter. In der 59. Minute nutzte Zayd Ait Jloulat einen schnellen Konter zum Ausgleich. Die Mannschaft von Philipp Egli drängte auf die erneute Führung. Doch trotz zahlreicher Gelegenheiten wollte der Ball nicht mehr ins Tor.

Stattdessen kam es in der Schlussphase knüppeldick: Ein weiter Befreiungsschlag der Gäste landete beim eingewechselten Srdan Sudar, der uneigennützig querlegte auf Ricardo Lahoz. Dieser traf in der 89. Minute zum 2:1 – und besiegelte die bittere Heimniederlage für Lachen.

Uster weiterhin sieglos

Der FC Uster kam im Heimspiel gegen Ajoie-Monterri nicht über ein 1:1 hinaus. Nach sechs Spielen wartet das Team von Trainer Etienne Scholz weiterhin auf den ersten Sieg der Saison, kann aber immerhin die kleine Serie der Ungeschlagenheit auf drei Partien ausbauen.

Die Gäste aus dem Jura gingen bereits in der ersten Minute nach einem Eckball durch Danny Rethy Chi in Führung, während Uster zunächst hinterherlief. Mit zunehmender Spieldauer übernahm der FCU das Kommando und erspielte sich eine Vielzahl an Chancen, scheiterte aber immer wieder an der eigenen Abschlussqualität.

In der 66. Minute gelang James Wyndham schliesslich der Ausgleich für die Ustermer. Trotz mehrerer weiterer Gelegenheiten reichte es jedoch nicht zu einem zweiten Treffer. Spielerisch zeigte sich das Team verbessert, doch die fehlende Effizienz vor dem Tor verhinderte den ersehnten Sieg. Immerhin haben die Zürcher Oberländer die Rote Laterne an Pratteln abgegeben und zwei Tabellenränge gutmachen können.

Trainer Etienne Scholz zog gegenüber «zo-online.ch» ein gemischtes Fazit: «Ein Punkt ist ein Punkt, aber nur, weil ich es von der positiven Seite sehen will.» Spielerisch stimme es. «Aber wir schaffen es einfach nicht, mehr Tore zu schiessen.» Sein Rezept für die Zukunft ist klar: «Am Selbstvertrauen arbeiten und einfach weitermachen - etwas anderes bleibt uns nicht übrig.»

Dübendorf verspielt 3:1-Führung gegen Liestal

Der FC Dübendorf verlor zu Hause gegen Liestal nach einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung noch 3:4. Trainer Shaip Krasniqi war nach der Partie sichtlich enttäuscht: «Drei Punkte verschenkt.» Schon nur ein Unentschieden wäre angesichts des Spielverlaufs und der Leistung seiner Schützlinge eine Enttäuschung gewesen, sagte er gegenüber «zo-online.ch». «Und jetzt stehen wir ganz mit leeren Händen da.»

Die Dübendorfer begannen stark und hatten mehrere gute Chancen, trafen jedoch dreimal nur Aluminium, während Liestal einmal an den Pfosten schoss. Eine kuriose Szene ereignete sich kurz vor der Pause: Liestals Riduan Sadriu wollte für einen Spielunterbruch sorgen, nachdem sich FCD-Innenverteidiger Sad Arcadi verletzt hatte. Doch Shahid Malhis schnappte sich den Ball und schoss das 1:0 für das Heimteam. Nach heftigen Protesten von Liestal und kurzer Beratungszeit liess der FCD Liestals Emre Sahin nach dem Wiederanspiel ohne Gegenwehr den 1:1-Ausgleich erzielen. Damit ging es in die Pause.

Nach der Pause übernahm Dübendorf wieder das Spielgeschehen. Cadima Lusiola brachte das Heimteam in der 56. Minute mit 2:1 in Führung, gefolgt vom 3:1 durch Nejc Plaznik (65.). Doch Liestal zeigte in den Schlussminuten eine beeindruckende Aufholjagd. Kevin Schreiber erzielte innerhalb von fünf Minuten zwei Treffer (80./85.). In der Nachspielzeit, bei einem letzten Freistoss der Baselbieter, gelang Noah Birchmeier der 4:3-Siegtreffer für Liestal.

Bülach kämpft sich zurück

Der FC Bülach musste sich auswärts in Binningen mit einem 1:1 begnügen. Nach einem frühen Rückstand - Philipp Borer hatte in der 5. Minute per Kopf für das Heimteam getroffen - kämpften sich die Bülacher zurück. Trotzdem blieb es beim Pausenrückstand.

Nach dem Seitenwechseln intensivierten die Bülacher ihre Angriffsbemühungen, der SCB verteidigte das 1:0 aber lange Zeit geschickt. Erst nach einem Eckball in der 81. Minute gelang den Zürcher Unterländern der Ausgleich. Nemanja Petrovic hatte nach einem Eckball im dichten Gewühl am schnellsten reagiert. In der spannenden Schlussphase hätte der Siegtreffer auf beiden Seiten noch fallen können, doch es blieb beim 1:1, das dem FC Bülach nicht viel Erleichterung verschafft.

Gruppe 5

Seuzach punktet gegen Schlusslicht

Zweiter Saisonsieg für den FC Seuzach: Gegen den Tabellenletzten Dardania St. Gallen setzte sich der Aufsteiger 3:2 durch.

Bis zur 71. Minute stand es jedoch 0:0, ehe Gabriel Auer das Skore eröffnete. Was folgte, war ein offener Schlagabtausch: 76. Alen Coric 1:1, eine Minute später erneut Auer 2:1, 85. Marc Vögeli 3:1. Das letzte Wort in der 3. Minute der Nachspielzeit hatten zwar die St. Galler mit dem 2:3-Anschlusstreffer per Penalty durch Arbnor Dalipi. Dabei blieb es aber.

Seefeld siegreich

Seefeld setzte sich auswärts bei Rorschach-Goldach mit 2:1 durch. Sinan Ulu traf früh zur 1:0-Führung (7.), die Matej Potokar jedoch kurz vor der Pause ausglich (42.). Das entscheidende Tor gelang Giona Kerler in der 70. Minute.

Da das punktgleiche Weesen ebenfalls gewann, liegen die Seefelder mit zwei Strafpunkten mehr momentan "nur" auf dem zweiten Tabellenrang.

Schaffhausen II holt auf und verliert trotzdem

Weesen seinerseits konnte bei den Reserven des FC Schaffhausen in letzter Sekunden den 4:3-Siegtreffer erzielen.

Die Munotstädter lagen früh mit drei Toren im Rückstand. Tuncer Niederberger (14.) und die Brüder Edison Syla (20.) und Taulant Syla (31.) hatten den FCW in Front gebracht. Doch die zweite Schaffhauser Mannschaft fing sich im zweiten Durchgang. Altijan Istrefaj traf kurz nach dem Seitenwechsel (49.). Enes Alija (81.) und Bryan Mendes (88.) sorgten in der Schlussviertelstunde für den Ausgleich. Doch der Punktgewinn war noch nicht in trockenen Tüchern. In der 93. Minute schoss Oliver Gutknecht die Gäste mit dem vierten Tor ins Glück.

