Thalwil marschiert vorneweg - zwei Zürcher kämpfen um den Ligaerhalt

In den Interregio-Gruppen ist die Hinrunde bereits Geschichte. Die Tabellen werden für die nächsten Wochen und Monate «eingefroren». Zeit, um auf das sportliche Geschehen in der Gruppe 3 der 2. Liga interregional zu blicken.

In der Interregio-Gruppe 3 gab es vor dem Meisterschaftsstart keinen klaren Favoriten für den Aufstieg. Das sieht nach der Hinrunde etwas anders aus. Thalwil hat nach 13 gespielten Runden immerhin satte fünf Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger Liestal und Dornach.

Bei Thalwil gab es über den Sommer viel Bewegung im Kader . Viele neue Spieler stiessen zu den Linksufrigen. Offensichtlich konnte Trainer Lavigna daraus rasch eine harmonierende Einheit formen. Ein Spitzenplatz war dem FCT von Anfang an zuzutrauen. Dass es gleich zum Wintermeistertitel reicht, ist aus Thalwiler Optik eine höchst angenehme positive Überraschung.

Die Thalwiler zeigten eine überzeugende Vorrunde: neun Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Gianni Lavigna vereint die beste Offensive und die beste Defensive (gemeinsam mit Ajoie-Monterri) dieser Gruppe.

Zürich City und Lachen/Altendorf im Soll

Auch beim ambitionierte Aufsteiger Zürich City kam es im Vorfeld zur Meisterschaft zur einen oder anderen Mutation. Der Liga-Neuling konnte sich namhaft verstärken. Zürich City hat in der Vorrunde vollends überzeugt, musste sich nur drei Mal geschlagen geben. Damit ist die Truppe des vor wenigen Wochen erneut zurückgekehrten Trainer Ergün Dogru völlig zurecht Teil der Spitzengruppe und dürfte auch im Frühling weiterhin oben mitspielen.

Etwas hinter dem Verfolger-Trio ist der FC Lachen/Altendorf klassiert. Die Märchler konnten die starke letzte Saison nun auch in der anderen Interregio-Gruppe bestätigen. Die 20 Punkte aus der ersten Saisonhälfte sind eine mehr als nur solide Ausbeute für das Team von Trainer Philipp Egli. In die Saison startete der FCLA noch mit zwei Pleiten, danach konnte man sich steigern. Zum Ende der Vorrunde gab es dann eine Reihe von Remis, ansonsten hätte es zur Winterpause noch weiter nach vorne gereicht.

Red Star und Uster konnten sich steigern

Dann kommt das breite Tabellenmittelfeld, angeführt vom FC Red Star. Der Stadtzürcher Traditionsverein hat sich weiter gefangen und legte eine solide Vorrunde auf den Platz. Die Rotsterne spielten etwas oft Remis, sonst hätte es zu einem Platz weiter vorne gereicht. Die Mannschaft von Trainer Jérôme Oswald dürfte in dieser Saison - anders als vor einem Jahr - mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben.

Allschwil und Ajoie-Monterri befinden sich bei Saisonhälfte ebenfalls in der Mitte der Tabelle, gefolgt vom FC Uster. Die Zürcher Oberländer waren auch in dieser Spielzeit bislang zu inkonstant, um es weiter nach vorne zu schaffen. Der Saisonstart gelang der Mannschaft von Trainer Etienne Scholz soso lala. Aus den ersten sechs Spielen resultierten vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Danach feierten die Ustermer im Baselbieter Kantonshauptort Liestal den ersten Saisonsieg.

Ein Highlight der Vorrunde war gewiss der 6:0-Kantersieg zu Hause gegen Pratteln oder auch die beiden nachfolgenden Siege gegen Red Star und Bülach. Zuletzt setzte es für Uster allerdings nochmals zwei Niederlagen, was die Hinrundenbilanz etwas trübt. Wenn Uster in etwa so weiterspielt wie bislang, dürfte der FCU ausreichend Reserve haben, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben.

Auch Aufsteiger Kirchberg sowie Binningen gehören noch zu diesem Tabellenmittelfeld. Danach folgen die Abstiegsplätze.

Können sich Dübendorf und Bülach retten?

Auf einem Abstiegsplatz liegen bei Saisonhälfte mit Dübendorf und Bülach gleich zwei Zürcher Vertreter. «Dübi» hatte einen miserablen Saisonstart mit drei Pleiten in Serie, ehe gegen Kirchberg der erste Sieg folgte. Richtig steigern konnte sich das Team von Trainer Shaip Krasniqi erst in den letzten vier Partien vor der Winterpause. Da gewannen die Glattaler gegen Bülach und Allschwil und spielten Remis gegen Dornach und zuletzt gegen Lachen/Altendorf. Damit sieht es aktuell wieder nach einer ähnlichen Klassierung aus wie letzte Saison, als Dübendorf am Ende Elfter war.

Der FC Bülach legte eine solide erste Vorrunden-Hälfte hin. Vier Meisterschaftsspiele lang gab es für die Zürcher Unterländer keine Niederlage. Später folgte erst der Heimsieg gegen Aufsteiger Zürich City und der Punktgewinn gegen Leader Thalwil. Gegen Ende aber liess die Mannschaft von Trainer Daniel Bernhardsgrütter brutal nach und verlor die letzten vier Partien.

Vom Potenzial her müsste man Bülach weiter vorne ansiedeln. Mit einer Steigerung nach der Winterpause ist das auch nach wie vor realistisch. «Büli» kann und wird sich verbessern. Schon in der letzten Saison legte man eine starke Rückrunde hin und distanzierte sich von den Abstiegsplätzen.

Klar schlechter als erwartet klassiert ist auch Pratteln. Die Baselbieter haben am wenigsten Tore erzielt und am meisten erhalten. Der Rückstand auf den rettenden Strich beträgt bereits sechs Punkte.