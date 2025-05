Thalwil gewinnt Seederby - Seefeld zurück auf dem Thron

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, klare Torchancen jedoch blieben Mangelware. In der 54. Minute verpasste Lachen/Altendorf mit einem Distanzschuss nur knapp das Tor. Die Entscheidung fiel schliesslich in der 69. Minute: Aberia erzielte sein zweites Tor mit einem schönen Volley aus dem Zentrum des Strafraums zum 3:2. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, trafen aber nur die Latte. Thalwil brachte den Heimsieg über die Zeit und festigt seinen sechsten Tabellenrang.

Der FCT startete stark in die Partie: In der 10. Minute traf Dennis Aberia nach einem Solo zum 1:0, zehn Minuten später staubte Shams Artiq zum 2:0 ab, nachdem der Gästetorhüter einen Distanzschuss vorerst hatte abwehren können. Lachen/Altendorf liess sich jedoch nicht beirren: In der 34. Minute verkürzte Aleandro Norelli nach einem Abwehrfehler mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck auf 2:1. Kurz vor der Pause, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, traf Pascal Huber per Heber aus der Distanz zum Ausgleich – 2:2.

Seefeld wieder zuvorderst

Mit einem 2:0-Sieg in Frauenfeld hievt sich der FC Seefeld in der Interregio-Gruppe 4 zurück an die Tabellenspitze - denn das nun punktgleiche Widnau verliert sein Heimspiel gegen Chur überraschend mit 1:3.

Beide Seefelder Tore fielen erst spät: In der 79. Minute traf Marc Fischer per Penalty, in der 92. gelang es Xeno Fresneda, den Sieg in trockene Tücher zu bringen.

Red Star gewinnt Sechs-Punkte-Spiel

Red Star holt beim 3:1-Heimsieg gegen den Tabellenzweitletzten Altstätten drei wichtige Punkte und arbeitet sich weiter nach vorne.

Schon früh konnten die Stadtzürcher die Weichen auf Sieg stellen. Ihre drei Tore fielen alle innert nur acht Minuten - durch Gent Shala in der 14. Minute sowie einen Doppelschlag von Flynn Kopp (19./22.). Thierry Langenegger konnte zwar noch vor der Pause den Anschlusstreffer für Altstätten erzielen (33.), jedoch reichte ein weiteres Tor durch Loris Liiro Peluso in der 58. Minute nicht mehr, um die Rotsterne ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

**Update folgt**

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich