Thalwil feiert - Seuzach und Seefeld schliessen mit Erfolgserlebnis ab

Der souveräne Tabellenführer FC Thalwil gewinnt auch das letzte Vorrundenspiel in der Interregio-Gruppe 3. Auch Red Star kann drei Punkte einfahren, während Uster und Bülach zum Abschluss den Kürzeren ziehen. Zürich City (gegen Kirchberg) sowie Dübendorf und Lachen im Direktduell müssen sich mit je einem Punkt begnügen. In der Gruppe 5 verabschieden sich sowohl Seefeld als auch Seuzach mit einem Sieg in die Winterpause. Schaffhausen 2 spielt Remis.

Thalwil siegt und singt Als Wintermeister standen sie schon vor der letzten Vorrundenpartie fest, nach dem 2:1-Heimsieg über Binningen ist in Thalwil jedoch nochmals so richtig Feierstimmung ausgebrochen. Das hat viel damit zu tun, wie diese drei Punkte zustande kamen.

Vor 250 Zuschauern dominierte Thalwil das Spiel klar, traf dreimal Aluminium und liess Ball und Gegner laufen. Denis Haliti brachte sein Team in der 65. Minute mit einem präzise getretenen Freistoss in Führung, ehe das auf Konter lauernde Binningen nach einem Eckball durch Marvin Laissue ausglich (79.). Bis in die 7. Minute der Nachspielzeit blieb es beim 1:1, dann entschied der Schiedsrichter auf Penalty. Haliti behielt die Nerven und versenkte den Elfmeter im Netz. Gleichzeitig holte er damit seinen Teamkollegen Kedy Steven Bonsu ein und führt mit ihm zusammen die Torschützen-Klassierung an.

Mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Liestal überwintert der Seeklub souverän an der Tabellenspitze. Nächstes Wochenende steht aber noch eine letzte Bewährungsprobe im alten Jahr auf dem Programm: die zweite Qualifikationsrunde für den Schweizer Cup bei Gegner Sursee aus der Interregio-Gruppe 4 (überwintert auf Rang 5).

Zwei Doppelschläge brechen Bülach das Genick

Bülach musste sich auswärts bei Thalwils erstem Verfolger Liestal klar 1:4 geschlagen geben. Nach einem frühen Doppelschlag des Heimteams lagen die Zürcher Unterländer bereits nach vier Minuten mit 0:2 zurück, fanden danach aber besser ins Spiel. In der 11. Minute gelang Erlind Gjukaj mittels Penalty der Anschlusstreffer. Danach übernahmen die Bülacher die Kontrolle, hatten mehr Ballbesitz und kamen zu einigen Chancen – der Ausgleich wollte aber nicht fallen.

In der zweiten Halbzeit geriet Bülach jedoch wieder zunehmend unter Druck. Liestal nutzte seine Möglichkeiten und entschied die Partie mit einem weiteren Doppelschlag in der 78. und 80. Minute. Damit verbleibt der FCB bis zum nächsten Frühling auf dem zweitletzten Tabellenrang, mit zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Uster bleibt im Mittelfeld stecken

Auch Uster musste gegen einen Verfolger Thalwils antreten, das drittplatzierte Dornach. Die Zürcher Oberländer beendeten die Vorrunde gegen die Solothurner mit einer 0:2-Heimniederlage.

In einer chancenarmen ersten Halbzeit brachten die Ustermer kurz vor der Pause Ambre Nsumbu regelwidrig zu Fall. Mittels Penalty erzielte der Gefoulte daraufhin gleich selbst das Führungstor für Dornach. Der angestrebte Ausgleich gelang dem FCU nach dem Seitenwechsel trotz ansprechender Leistung nicht. Im Gegenteil: In der 94. Minute erhöhte Dornachs Aurelio Savio Currenti mit einem Heber auf 2:0.

Trainer Etienne Scholz zeigte sich trotz der beiden Niederlagen zum Vorrundenabschluss und dem 9. Tabellenrang zufrieden, dass seine Mannschaft nach einem schwachen Saisonstart den Turnaround geschafft habe. «Diese Baisse zu überwinden, war für uns alle ein grosser Lernmoment», sagte er gegenüber «zo-online.ch», «und wir sind dadurch noch ein Stück näher zusammengerückt.» Wenn das Team in der Rückrunde einen guten Start erwische, sei immer noch vieles möglich, so Scholz.

Bereits übermorgen Mittwoch haben die Ustermer noch eine Chance, mit einem positiven Abschluss in die Winterpause zu gehen. In der Cup-Qualifikation treten sie bei Linth 04 an.

Remis-Stars von Red Star siegen zum Abschluss

Fast die Hälfte aller Vorrunden-Partien hat Red Star mit einem Remis beendet. Nicht aber das letzte Spiel vor der Winterpause: Zum Abschluss gewannen die Stadtzürcher bei Tabellenschlusslicht Pratteln mit 2:0.

Alessio Caputo hatte in der 41. Minute das Führungstor erzielt. Nach einem Platzverweis gegen Prattelns Gerarld Asaba Tekwa (69.) dauerte es keine Zeigerumdreung, ehe Caputo mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 ausbaute. Damit klettern die Rotsterne auf den 6. Tabellenrang - und Caputo auf den dritten Rang der Vorrunden-Torschützenkönige.

Zürich City muss sich mit einem 2:2 begnügen

Der in dieser Vorrunde überraschend souverän aufgetretene Aufsteiger Zürich City und Kirchberg lieferten sich zum Abschluss einen harten Fight und trennten sich schliesslich 2:2 unentschieden.