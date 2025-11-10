Thalwil feiert - Seuzach und Seefeld schliessen mit Erfolgserlebnis ab

Der souveräne Tabellenführer FC Thalwil gewinnt auch das letzte Vorrundenspiel in der Interregio-Gruppe 3. Auch Red Star kann drei Punkte einfahren, während Uster und Bülach zum Abschluss den Kürzeren ziehen. Zürich City (gegen Kirchberg) sowie Dübendorf und Lachen im Direktduell müssen sich mit je einem Punkt begnügen. In der Gruppe 5 verabschieden sich sowohl Seefeld als auch Seuzach mit einem Sieg in die Winterpause. Schaffhausen 2 spielt Remis.
Thalwil siegt und singt
Als Wintermeister standen sie schon vor der letzten Vorrundenpartie fest, nach dem 2:1-Heimsieg über Binningen ist in Thalwil jedoch nochmals so richtig Feierstimmung ausgebrochen. Das hat viel damit zu tun, wie diese drei Punkte zustande kamen.
Vor 250 Zuschauern dominierte Thalwil das Spiel klar, traf dreimal Aluminium und liess Ball und Gegner laufen. Denis Haliti brachte sein Team in der 65. Minute mit einem präzise getretenen Freistoss in Führung, ehe das auf Konter lauernde Binningen nach einem Eckball durch Marvin Laissue ausglich (79.). Bis in die 7. Minute der Nachspielzeit blieb es beim 1:1, dann entschied der Schiedsrichter auf Penalty. Haliti behielt die Nerven und versenkte den Elfmeter im Netz. Gleichzeitig holte er damit seinen Teamkollegen Kedy Steven Bonsu ein und führt mit ihm zusammen die Torschützen-Klassierung an.
Mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Liestal überwintert der Seeklub souverän an der Tabellenspitze. Nächstes Wochenende steht aber noch eine letzte Bewährungsprobe im alten Jahr auf dem Programm: die zweite Qualifikationsrunde für den Schweizer Cup bei Gegner Sursee aus der Interregio-Gruppe 4 (überwintert auf Rang 5).
Zwei Doppelschläge brechen Bülach das Genick
Bülach musste sich auswärts bei Thalwils erstem Verfolger Liestal klar 1:4 geschlagen geben. Nach einem frühen Doppelschlag des Heimteams lagen die Zürcher Unterländer bereits nach vier Minuten mit 0:2 zurück, fanden danach aber besser ins Spiel. In der 11. Minute gelang Erlind Gjukaj mittels Penalty der Anschlusstreffer. Danach übernahmen die Bülacher die Kontrolle, hatten mehr Ballbesitz und kamen zu einigen Chancen – der Ausgleich wollte aber nicht fallen.
In der zweiten Halbzeit geriet Bülach jedoch wieder zunehmend unter Druck. Liestal nutzte seine Möglichkeiten und entschied die Partie mit einem weiteren Doppelschlag in der 78. und 80. Minute. Damit verbleibt der FCB bis zum nächsten Frühling auf dem zweitletzten Tabellenrang, mit zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.
Uster bleibt im Mittelfeld stecken
Auch Uster musste gegen einen Verfolger Thalwils antreten, das drittplatzierte Dornach. Die Zürcher Oberländer beendeten die Vorrunde gegen die Solothurner mit einer 0:2-Heimniederlage.
In einer chancenarmen ersten Halbzeit brachten die Ustermer kurz vor der Pause Ambre Nsumbu regelwidrig zu Fall. Mittels Penalty erzielte der Gefoulte daraufhin gleich selbst das Führungstor für Dornach. Der angestrebte Ausgleich gelang dem FCU nach dem Seitenwechsel trotz ansprechender Leistung nicht. Im Gegenteil: In der 94. Minute erhöhte Dornachs Aurelio Savio Currenti mit einem Heber auf 2:0.
Trainer Etienne Scholz zeigte sich trotz der beiden Niederlagen zum Vorrundenabschluss und dem 9. Tabellenrang zufrieden, dass seine Mannschaft nach einem schwachen Saisonstart den Turnaround geschafft habe. «Diese Baisse zu überwinden, war für uns alle ein grosser Lernmoment», sagte er gegenüber «zo-online.ch», «und wir sind dadurch noch ein Stück näher zusammengerückt.» Wenn das Team in der Rückrunde einen guten Start erwische, sei immer noch vieles möglich, so Scholz.
Bereits übermorgen Mittwoch haben die Ustermer noch eine Chance, mit einem positiven Abschluss in die Winterpause zu gehen. In der Cup-Qualifikation treten sie bei Linth 04 an.
Remis-Stars von Red Star siegen zum Abschluss
Fast die Hälfte aller Vorrunden-Partien hat Red Star mit einem Remis beendet. Nicht aber das letzte Spiel vor der Winterpause: Zum Abschluss gewannen die Stadtzürcher bei Tabellenschlusslicht Pratteln mit 2:0.
Alessio Caputo hatte in der 41. Minute das Führungstor erzielt. Nach einem Platzverweis gegen Prattelns Gerarld Asaba Tekwa (69.) dauerte es keine Zeigerumdreung, ehe Caputo mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 ausbaute. Damit klettern die Rotsterne auf den 6. Tabellenrang - und Caputo auf den dritten Rang der Vorrunden-Torschützenkönige.
Zürich City muss sich mit einem 2:2 begnügen
Der in dieser Vorrunde überraschend souverän aufgetretene Aufsteiger Zürich City und Kirchberg lieferten sich zum Abschluss einen harten Fight und trennten sich schliesslich 2:2 unentschieden.
Bereits nach elf Minuten waren die Gäste aus dem Emmental durch Dino Gratassi in Führung gegangen. Vor der Pause konnte Zürich Citys Gilberto Adul Seidi ausgleichen. In der 71. Minute kippte das Momentum auf die Seite der Stadtzürcher: Denis Dzepo traf per Kopf zum 2:1. Zehn Minuten später folgte der Dämpfer, als Pedro Alexandre Andrade Dias die Gelb-Rote Karte kassierte und Kirchbergs Jakob Johannsmeier per Penalty zum 2:2 traf.
Im Cup wartet am kommenden Sonntag Emmenbrücke auf Zürich City.
Dübendorf und Lachen mit kampfbetontem Remis
Dübendorf und Lachen/Altendorf trennten sich auf dem schwer bespielbaren Rasen im Zelgli mit einem 1:1 - und dies, obwohl die Lachener fast eine Stunde lang in Überzahl agieren konnten.
In einer intensiven, von vielen Zweikämpfen geprägten Partie fand zunächst kein Team richtig ins Spiel. Nach einer halben Stunde schwächten sich die Gastgeber selbst: Innenverteidiger Evripidis Blantas sah nach einem Foul und anschliessenden Reklamationen in der 36. Minute Gelb-Rot. Der Anschliessende Freistoss von Nino Egli landete am Querbalken.
Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend das Spieldiktat, während Dübendorf kompakt verteidigte und auf Konter lauerte. Einer davon führte in der 67. Minute überraschend zur Führung: Eldin Omerovic nutzte einen langen Ball aus der eigenen Abwehr eiskalt zum 1:0. Lachen reagierte mit Druck und Engagement – und kam durch den eingewechselten Backa in der 79. Minute zum verdienten Ausgleich.
In der Schlussphase drängte der FCLA auf den Sieg, doch Dübendorf verteidigte den Punktgewinn in Unterzahl leidenschaftlich über die Zeit. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden, das sich für die Gastgeber wie ein Sieg anfühlen dürfte und die Lachner auf der anderen Seite enttäuscht zurückliess.
Lachen/Altendorf überwintert mit 20 Punkten auf Rang 5 in der erweiterten Spitzengruppe, während Dübendorf trotz zuletzt vier Spielen ohne Niederlage unter dem Strich in die Pause geht. «Das ist enttäuschend», resümiert denn auch FCD-Trainer Shaip Krasniqi gegenüber zo-online.ch, der mit seiner Mannschaft eigentlich im oberen Mittelfeld hätte mitspielen wollen.
Seefeld kann wieder siegen
Nach zuletzt vier - teilweise unglücklichen - Niederlagen konnte Seefeld im letzten Vorrundenspiel gegen Chur 97 zum Siegen zurückkehren. Gleich mit 4:0 fegten die Stadtzürcher das Bündner Tabellenschlusslicht vom Platz.
Liam Bachmann eröffnete das Skore in der 38. Minute. In der zweiten Halbzeit waren Yannis Schneiter (67.), Sinan Ulu (83.) und Elias Luminati (90.) erfolgreich. Damit überwintert Seefeld in Lauerstellung auf dem dritten Tabellenrang, mit vier Punkten Rückstand auf Wintermeister Weesen.
Auch Seefeld steht nächstes Wochenende noch im Cup-Einsatz gegen Gruppengegner Uzwil.
Schaffhausen gleicht zweimal aus
Auch die Reserven des FC Schaffhausen schliessen die Saison auf einem ansehnlichen Rang ab, als Tabellensechste. Sie schlossen die Vorrunde mit einem 2:2 gegen Altstätten ab.
Dabei mussten die Munotstädter zweimal einen Rückstand wettmachen. Egzon Shabani hatte kurz vor der Pause das 1:0 für die Gäste aus dem Rheintal erzielt. Nach dem Seitenwechsel konnte Cédric Handschin ausgleichen. Dabei blieb es bis kurz vor Schluss - bis Manuel Stüdli in der 87. Minute die Altstätter erneut in Führung schoss. Doch auch dieses Mal hatte der FCS eine Antwort parat: In der 94. Minute glich Luhpaty Bryan Mendes per Penalty erneut aus.
Seuzach entscheidet Aufsteigerduell für sich
Im Aufsteigerduell gegen Rorschach-Goldach wusste Seuzach zu überzeugen und setzte sich auswärts in einem körperbetonten Match auf tiefem Boden 4:2 durch.
Simon Kutej eröffnet in der 20. Minute mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel das Skore für die Gäste. Patrice Eigenheer baute die Führung kurz vor der Pause weiter aus (38.). Nach dem Seitenwechsel folgte ein Rückschlag - in Form des sehenswerten Rorschacher Anschlusstreffers durch Patrice Baumann (59.).
Davon liessen sich die Seuzemer jedoch nicht beirren, Loris De Donno schob den Ball keine fünf Minuten später zum 3:1 über die Linie. Weitere drei Minuten später gelang dem Heimteam nochmals der Anschluss, mittels Penalty traf Alessandro Cardon zum 2:3. Mit Kampfgeist, Wille und Teamspirit verteidigte Seuzach daraufhin den Vorsprung bis kurz vor Schluss. Da war es einmal mehr Patrice Eigenheer, der mit dem 4:2 den Schlusspunkt setzte.
Damit überwintert Seuzach in der engen Tabelle auf dem neunten Platz - mit acht Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und neun Punkten Rückstand auf Leader Weesen.
