Thalwil erkämpft sich gegen City drei Punkte - Seefeld schlägt Seuzach

Die Interregio-Saison geht fulminant los: Thalwil legt in der Gruppe 3 einen Blitzstart hin, muss die drei Punkte gegen Zürich City danach aber mit aller Kraft verteidigen. Auch Bülach holt deinen Sieg, Red Star kann zweimal einen Rückstand wettmachen und Dübendorf verliert trotz Überlegenheit. In der Gruppe 5 kanzeln die Schaffhauser Reserven die Wiler U20 gleich mit 5:0 ab, während Seefeld Aufsteiger Seuzach 3:1 schlägt.

(Blitz-)Start nach Mass für Thalwil Zum Auftakt in die neue Saison in der Interregio-Gruppe 3 sicherte sich Thalwil auswärts bei Aufsteiger Zürich City drei Punkte. Die intensive und hart umkämpfte Begegnung endete 2:1.

Nach dem Seitenwechsel verstärkte Zürich City die Angriffsbemühungen. Die Abwehr der Gäste geriet zunehmend unter Druck und musste sich mit aller Kraft dagegen stemmen. Towart Micha Ziegler war gefragt, ebenso wie Diego Miguel Corvalan Couceiro, der in der 69. Minute in extremis auf der Linie rettete, oder Kevin Iodice, der sich in der Nachspielzeit in einen Schuss warf. Als nach acht Minuten Nachspielzeit der Schlusspfiff ertönte, war die Erleichterung und der Jubel bei Thalwil gross.

Begonnen hatte sie mit einem Paukenschlag: Keine Minute war gespielt, da reagierte Thalwils Edis Memic nach einem .Getümmel im City-Strafraum am schnellsten und drückte den Ball über die Linie - 1:0. Doch die Stadtzürcher konnten reagieren: Ein Angriff über die rechte Seite gipfelte in der 14. Minute im verdienten Ausgleich durch Rachid Ramdani. Danach hatte das Heimteam zwar mehr Spielanteile, jedoch fehlte das nötige Quäntchen Glück, um in Führung zu gehen. Anders auf der Gegenseite: Der FCT nutzte seine Möglichkeiten konsequent und so traf Kedy Steven Bonsu in der 32. Minute zum 2:1.

FCT-Vorstandsmitglied Antonio Di Cerbo war im Matchbericht auf der Vereinshomepage voll der lobenden Worte: «Es war die gesamte Mannschaft, die mit Herz, Leidenschaft und taktischer Disziplin diesen Sieg erzwang.»

Bülach schlägt Pratteln dank zwei Petrovic-Toren

Einen erfolgreichen Start erwischte auch der FC Bülach. Die Zürcher Unterländer setzten sich zu Hause gegen Pratteln (letzte Saison in der Interregio-Gruppe 2 auf Rang 8 platziert) mit 2:1 durch. Nemanja Petrovic leitete den Sieg mit zwei Toren in der 11. und 35. Minute ein. Gabriele Stefanelli gelang zwar in der zweiten Halbzeit der Anschlusstreffer (64.), der FCB konnte den Sieg aber bis zum Schlusspfiff verteidigen.

Remis für Red Star trotz zweimaligem Rückstand

Red Star lag auf der Allmend Brunau gegen Aufsteiger Kirchberg zweimal im Rückstand, konnte aber letztlich ein 3:3 bewerkstelligen.

Dank zweier früher Tore in der 12. und 19. Minute waren die Gäste aus Bern 2:0 davongezogen, ehe Red Star sich besann und durch Luigi Moccetti (20.) sowie Alessio Caputo (24.) zum Ausgleich kam. Kurz vor der Pause war es dann jedoch erneut Kirchberg, das zur 3:2-Pausenführung traf (42.). Erneut war es der 20-jährige Neuzugang Moccetti (von Taverne), der nach dem Seitenwechsel egalisieren konnte (53.).

Dübendorf dominiert - und verliert

Der FC Dübendorf startete mit einer 0:1-Niederlage in Binningen in die neue Saison. Trotz spielerischer Überlegenheit und zahlreicher Chancen blieb die Mannschaft ohne Torerfolg und musste kurz vor Schluss das einzige Gegentor hinnehmen.

Wiederholt verpassten die Glattaler in der ersten Halbzeit die Führung, unter anderem scheiterte Neuzugang Kristijan Klincov (von Thalwil) mehrfach. Einmal zappelte schon das Netz, doch er stand im Offside. Kurz vor der Pause dann ein Warnschuss der Binninger; das Lattenkreuz rettete.

In der zweiten Halbzeit hatte Dübendorf erneut Pech, als der vermeintliche Führungstreffer von Cadima Lusiola vom Schiedsrichter erneut wegen Abseits aberkannt wurde. Das einzige zählende Tor des Spiels fiel auf der anderen Seite - nach einem Ballverlust des Heimteams in der Schlussphase.

FCD-Trainer Shaip Krasniqi zeigte sich nach dem Schlusspfiff gegenüber «zo-online.ch» enttäuscht: «Mega schade, da wir weitgehend spielbestimmend waren und wirklich genügend Chancen hatten.» Seine Mannschaft müsse noch cleverer werden, sagte er. Bei allem Streben nach dem Siegtor müssten die Spieler bis zuletzt geduldig bleiben und sich in Partien wie diesen auch einmal mit einem Punkt zufriedengeben.

Lachen/Altendorf und Uster noch nicht im Einsatz

Die Erstrunden-Begegnung zwischen Lachen/Altendorf und Uster ist erst auf den 8. Oktober angesetzt, da die Lachener im Schweizer Cup im Einsatz standen (0:2 gegen die Grasshoppers).

Gruppe 5

Zürcher Derby geht an Seefeld

Der letztjährige Aufsteiger Seefeld hat den diesjährigen Aufsteiger Seuzach auswärts mit 3:1 in die Knie gezwungen.

Der 18-jährige Neuzugang Liam Bachmann (von Zweitligist Bassersdorf) eröffnete das Skore in der 11. Minute. Gabriel Auer gelang nach einer guten halben Stunde der Ausgleich (36.). Kurz vor der Pause konnte Xeno Fresneda die Stadtzürcher per Penalty wieder 2:1 in Front schiessen. In der Schlussphase war dann Yannis Schneiter für das 3:1-Schlussresultat besorgt.

Schaffhausen II siegt hoch

Der FC Schaffhausen II, der sich nach dem Abgang des russischen Investors und zahlreicher Spieler in der Sommerpause neu erfinden musste, setze gleich zum Saisonstart eine deutliche Duftmarke. Die Munotstädter bezwangen Wils U20 mit 5:0.

Dabei fielen alle fünf Tore in der zweiten Halbzeit, die ersten drei Treffer sogar innert nur sieben Minuten. Zuerst ein Doppelschlag von Rückkehrer Nazir Zulji (50./53.), der vom deutschen ESV Südstern Singen gekommen ist, aber in den Jahren 2020 bis 2023 bereits für die zweite Schaffhauser Mannschaft aufgelaufen war. Dann ein Doppelschlag von Luhpaty Bryan Mendes (57./72.), ein weiterer Rückkehrer, der die letzte Saison beim FC Uster verbracht hatte. Und schliesslich in der 76. Minute noch das Tüpfelchen auf dem i von Neuzugang Altijan Istrefaj (von Erstligist Thun Berner Oberland II), der wohl längerfristig eher für die erste Schaffhauser Mannschaft vorgesehen ist.

