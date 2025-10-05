Thalwil enteilt - Seefeld nun alleiniger Leader

Thalwil siegt auf der Allmend Brunau bei Red Star 3:0, profitiert dabei von der 2:3-Niederlage von Zürich City in Bülach und setzt sich ab. Dornach verpasst durch die 0:2-Pleite gegen Lachen/Altendorf den Anschluss an die Spitze der Gruppe 3. Uster wartet in Liestal mit einem überraschenden 1:0-Sieg auf, bleibt aber ebenso im Sumpf wie Dübendorf, das sich im Keller-Duell in Pratteln mit 1:4 blamiert und ans Tabellenende absäuft.

Dank der 2:3-Niederlage von Aufsteiger Weesen setzt sich Seefeld mit einem mühsam erkämpften 2:0-Sieg bei Schlusslicht Dardania an die Tabellenspitze der Gruppe 5. Mit einem 7:2-Heimsieg gegen Arbon 05 entfernt sich Seuzach von den hinteren Gefilden der Tabelle. Schaffhausen II trotzt dem Drittplatzierten Gossau beim 1:1 einen Punkt ab.

Das in der Gruppe 5 abgeschlagene KF Dardania aus St. Gallen ( erst unlängst kam es zu einem Trainerabgang ) fordert Seefeld bis zum Letzten heraus, muss sich dann aber durch zwei späte Tore doch 0:2 geschlagen geben. Der nach einer guten Stunde eingewechselte Xeno Fresneda beruhigte mit einem verwandelten Penalty die Gemüter der Seefeld-Anhänger fürs Erste. Den Schlusspunkt setzte der ebenfalls eingewechselte Bortot in der 90. Minute.

Aufsteiger Seuzach entzaubert das nur zwei Ränge hinter den Eulach-Städtern klassierte Arbon 05 gleich mit einem 7:2-Sieg - bereits nach einer Stunde stand ein 5:0 auf der Anzeigetafel. Nach einer Viertelstunde eröffnete Gabby Auer den Torreigen, um zehn Minuten später mit einem verwandelten Foulelfmeter, Eigenheer war gelegt worden, sein 7. Saisontor zu erzielen. Die Gäste reagierten bereits nach einer halben Stunde mit einem Dreifach-Wechsel, dies mit überschaubarem Erfolg, denn Kradolfer erhöhte wenig später mit einem Freistoss auf 3:0. Noch vor der Pause setzte Vögeli einen Kopfball in die Maschen. Nichts Neues auch nach der Pause: In der 59. Minute erzielte De Donno mit seiner Saison-Premiere das 5:0. Sein Ersatz Skortidis machte zehn Minuten nach seiner Einwechslung dort weiter und damit das halbe Dutzend voll. Midhad Arifagic machte dann mit einem Doppelpack und seinen Saisontoren 5 und 6 noch etwas auf Kosmetik (75./85), der ebenfalls eingewechselte Di Nucci sorgte aber mit einem direkt verwandelten Freistoss für den Schlusspunkt.

Schaffhausen II punktet in Gossau

Nach zwei aufeinander folgenden Niederlagen ergattern die Reserven Schaffhausens beim Spitzenteam Gossau SG beim 1:1 wenigstens einen Punkt. Das 18-jährige Eigengewächs Rayan Reslan erzielte in der 37. Minute den Führungstreffer für das Team des ehemaligen Super-League-Spielers Antonio Dos Santos. In der 52. Minute gelang dann dem erfahrenen Yannick Stacher für das favorisierte Gossau der Treffer zum Ausgleich. Dies war bereits gleichbedeutend mit dem Schlussstand und für beide Mannschaften die Konsolidierung in der oberen Tabellenhälfte.

Uster mit Überraschungssieg

Das in der Gruppe 3 kränkelnde Uster siegt bei misslichen Bedingungen in Liestal 1:0, verbleibt aber in prekärer Lage in hinteren Gefilden der Tabelle. Finn Knecht war in der 25. Minute nach einem ungenügend abgewehrten Freistoss zur Stelle und schoss das Team von Etienne Scholz in Führung.

Dieser meinte nach Spielschluss gegenüber "zo-online.ch": "Hauptsache, gewonnen.". Die misslichen Witterungsbedingungen liessen kaum ein reguläres Spiel zu, der Dreier für Uster aber immerhin ein Tropfen auf den heissen Stein.

Dübendorf mit desolater Leistung

Im Abstiegs-Kracher muss sich Dübendorf in Pratteln 1:4 geschlagen geben und grüsst nun als Tabellen-Letzter. Kurz vor der Pause glich Kristijan Klincov zum 1:1 aus und beklagte danach noch einen Lattenschuss. Nach der Pause war es dann aber "ein Spiel zum Vergessen" (zo-online.ch), dies auch das Verdikt des ansonsten mit einer positiven Einstellung ausgestatteten FCD-Trainers Shaip Krasniqi. Drei Gegentore beförderten die Glatttaler ans Tabellenende.

Thalwil siegt auch bei Red Star

Tabellenführer Thalwil lässt auch auf der Allmend Brunau bei Red Star nichts anbrennen und siegt 3:0. Kurz vor der Pause erzielte der von Freienbach gekommene Luke Gonzenbach den Führungstreffer. Die Gäste drückten dem Spiel auch nach der Pause den Stempel auf und erhöhtn in der 64. Minute durch Bonsu auf 2:0, sein 7. Saisontreffer. Knapp zehn Minuten später war die Partie endgültig entschieden, als Haliti mit seinem 5. Tor in der noch jungen Spielzeit einnetzte. Red Star führt damit immerhin noch das 10-Punkte-Paket im Mittelfeld der Tabelle an.

Lachen/Altendorf mit taktischer Cleverness

Dornach ging gegen das am Strich tingelnde Lachen/Altendorf als klarer Favorit ins Spiel, musste sich aber dem Kampfeswillen der Usserschwyzer beugen und taucht 0:2. Wie im ganzen Baselbiet schüttete es auch auf der Weiden aus allen Kübeln. FCL-Torhüter Truninger hielt sein Team im Spiel und als sich seine Kollegen auch offensiv vermehrt zeigen konnten belohnte dies Praino in der 35. Minute mit einem Kopfballtor. Nach dem Seitenwechsel suchten die Gastgeber vehement den Ausgleich. Nach einer guten Stunde war es dann aber Nino Egli mit seinem 1. Saisontor, der das Spiel zugunsten dem Team von Philipp Egli entschied.

Bülach siegt in letzter Minute

Dank einem verwandelten Foulelfmeter von Petrovic in der 5. (!) Minute der Nachspielzeit siegt Bülach gegen Aufsteiger Zürich City 3:2. Zuvor verspielten die Bezirks-Hauptstädter einen 2:0-Vorsprung innert vier Minuten, als die Routinierten Lopes und Marinho innert Kürze trafen (65./69.). Nach einem Tor in der 9. Minute von Leandro Rodrigues setzte Bülach nach dem Seitenwechsel noch einen obendrauf und wähnte sich nach dem 2:0 durch Gjukaj in Sicherheit. Durch die Niederlage verpassen die Nordzürcher den Anschluss an die Tabellenspitze, dennoch darf von einem geglückten Saisonstart gesprochen werden.

