Thalmassing zähmt Prüfening – Oberisling verliert klar

Aufsteiger TSV Oberisling (links) quittierte in Donaustauf eine deutliche Auftaktniederlage. – Foto: Felix Schmautz

Die Kreisliga 1 ist aus der Sommerpause erwacht! Am 1. Spieltag konnte der FC Thalmassing gleich mal ein Zeichen setzen, dass mit ihm zu rechnen ist. Die „Roosters“ entschieden das Duell der Bezirksliga-Absteiger gegen den FSV Prüfneing daheim klar mit 5:2 für sich. Deutliche Heimsiege feierten außerdem der TSV Wörth, der SV Donaustauf und der neuformierte SV Burgweinting. Keinen Sieger sahen hingegen die Sonntagspartien bei Aufsteiger Türk Genclik Regensburg sowie auf Kareths Höhen.



Der Auftakt beim TSV Wörth/Donau vor 200 Zuschauern verlief klar zugunsten der Hausherren. Der angereiste SV Sünching ging durch Stefan Lehner zwar bereits in er dritten Minute in Front, doch Jakob Brau sorgte in der 17. Minute für Ausgleich. Merdin Mehmedov brachte in der 18. Minute die Hausherren in Führung, erneut traf Jakob Brau in der 41. Minute und eine weitere Bude von Merdin Mehmedov (44.) sorgte noch in der ersten Halbzeit für 4:1. In der 86. Minute konnte Johannes Schmidbauer noch einen Anschlusstreffer für Sünching landen, doch Ludwig Hebauer besiegelte in der 88. Minute den Heimdreier für den TSV Wörth/Donau. Schiedsrichter: keine Angabe







Gleiches Ergebnis, anderer Platz. 186 Fans durften beim FC Thalmassing am Freitagabend einen klaren Heimdreier gegen den angereisten Mitabsteiger FSV Prüfening miterleben. Luca Homeier brachte die Hausherren in der 13. Minute in Front, Pelle Maul sorgte in der 16. Minute für kurzen Ausgleich, doch Luca Homeier netzte in er 18. Minute erneut ein. In der 34. Minute erhöhte Josef Hofmeister und Simon Holzer landete in der 41. Minute das 4:1. Andreas Martin verkürzte in der 56. Minute zugunsten der Gäste, kurz darauf sah Bastian Eisenhut die Ampelkarte (61.), was die Hausherren in Unterzahl brachte, doch in der Nachspielzeit konnte Lirim Kabashi (90.+3.) noch einen Treffer landen und das Spiel endete im klaren 5:2. Schiedsrichter: Stefan Koch, Finn Englsperger, Tobias Hofmeister







Mit 4:0 stieg der SV Donaustauf in die neue Saison ein. Aufsteiger TSV Oberisling musste sich vor 50 Besuchern klar geschlagen geben. Mit zwei Buden in Folge brachte Kilian Seidl die Donaustaufer in Front (30., 46.). Das 3:0 machte Felix Schuller in der 48. Minute, dann netzte Kilian Seidl nochmals ein (80.) was den klaren Auftaktsieg einbrachte. Schiedsrichter: Sebastian Ludwig, Konstantin Schäfer, Dr. Karsten Becker







Ebenfalls einen klaren Auftaktdreier sicherte sich der SV Burgweinting am Samstag vor 100 Zuschauern. Zu Gast war die SpVgg Ziegetsdorf. In der sechsten Minute netzte Gurur Gök für den SVB ein, erhöhte in der 13. Minute und landete noch in der ersten Halbzeit (37.) seinen lupenreinen Hattrick. In der 40. Minute kamen die Ziegetsdorfer durch Philipp Resch zum Abschluss. In der 52. Minute sah Vincent Eichhorn die Ampelkarte, was die Gäste in Unterzahl brachte. Die 86. Minute brachte das 4:1 durch Daniel California mit sich, dann mussten auch die Hausherren durch die Ampelkarte für Tobias Seidl (86.) in Unterzahl. Die Nachspielzeit nutzte Oumar Keita (90.+1.) und besiegelte den Auftaktsieg der Saison für den SV Burgweinting. Schiedsrichter: Niklas Wagner, Oswald Halbritter, Max Meier













Mit einem Remis vor 100 Schaulustigen mussten sich der TSV Kareth-Lappersdorf II und der Freie TuS Regensburg am ersten Spieltag zufriedengeben. Zweimal in Folge netzte Robin Hoffmann (24., 33.) für die Hausherren ein, doch Moritz Bscheidl (47.) verkürzte und Jason Uwaekwe gelang in der 52. Minute der Ausgleich. Erneut in Front brachte Moritz Rudorf die Gastgeber in der 56. Minute, doch in der 70. Minute landete Luis Haag das 3:3, was beiden Teams nur einen Punkt einbrachte am ersten Spieltag. Schiedsrichter: Simon Ettl, Johannes Renner, Elisa Grundmann







Der FC Laub sicherte sich im Auftaktspiel beim SV Harting vor 50 Zuschauern den ersten Dreier der Saison. Daniel Edlboeck brachte die Hausherren in der 26. Minute in Front, doch Simon Schmidts erzielte nicht nur den Ausgleich (46.) sondern brachte in der 50. Minute den Führungstreffer ins Netz. Marco Kronawitter landete in der 68. Minute eine Bude und Daniel Bergbauer besiegelte in der 72. Minute den Dreier für den FC Laub. Schiedsrichter: Claus Feldmeier, Tobias Schiller, Marco Eberl







Einen Punkt gab es für den Aufsteiger SV Türk Genclik Regensburg und den Vorjahresdritten SV Obertraubling am ersten Spieltag vor 80 Fans. Mateo Hasa brachte in der 18. Minute die Gastgeber in Führung, doch Aaron Berg sorgte in der 36. Minute für Ausgleich. Rasmus Schwartz erzielte in der 56. Minute den Führungstreffer für den SVO, doch in der 68. Minute nutzte Sakou Ceesay eine Chance für die Hausherren und erzielte somit das 2:2 Remis. Schiedsrichter: Tobias Lohneisen, Richard Basa, Konrad Streppel