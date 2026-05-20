Thalmassing verstärkt seine Abwehr

Abteilungsleiter Oliver Brunnberg (links) und Trainer Niko Wohlmann (rechts) freuen sich auf Neuzugang Nicolas Rast. – Foto: FC Thalmassing

Der FC Thalmassing gilt als „Dino“ der Bezirksliga Süd. Damit das so bleibt, müssen die „Roosters“ die anstehende Relegation erfolgreich bewältigen. Voraussichtlich gilt es zwei Spiele zu gewinnen. Los geht's diesen Freitag. Thalmassings Gegner steht seit Dienstagabend fest und ist die Zweitvertretung des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Gespielt wird in Altenthann. Parallel und unabhängig der künftigen Ligazugehörigkeit, basteln die Verantwortlichen weiter eifrig am Kader für die neue Saison. Sie können nun ein weiteres Mal Vollzug melden. Mit Nicolas Rast steht der zweite Sommer-Neuzugang fest. Der 25-Jährige – am heutigen Mittwoch feiert er Geburtstag – ist als Verstärkung für den Defensivverbund vorgesehen und wechselt vom Bezirksliga-Absteiger SpVgg Schirmitz an den Sauberg.

Im Schirmitzer Dress bestritt Rast diese Saison 24 Bezirksligaspiele. Dabei trug sich er sich auch dreimal in die Torschützenliste ein. Drei Jahre lief der Defensivmann für Schirmitz auf, zuvor spielte er beim VfB Mantel. Zu Buche stehen rund 80 Einsätze in der Kreisliga. „Im Abwehrbereich hatten wir eine Stelle offen. Nici hilft uns jetzt. Er hat schon ein paar Mal bei uns mittrainiert, weil er in Regensburg studiert und wohnt. Bis dato ist er immer hin- und hergependelt, was nun der Vergangenheit angehört“, klärt Thalmassings Abteilungsleiter Oliver Brunnberg auf. Der Funktionär freut sich auf den neuen Spieler: „Er ist groß, körperlich präsent, zweikampfstark und hat einen starken Fuß, was man ja immer gebrauchen kann. Er hilft uns auf jeden Fall weiter.“



An diesem Freitag geht es für die Mannschaft von Trainer Niko Wohlmann um alles oder nichts. Mit einer Niederlage gegen die spielstarken Ettmannsdorfer wäre der Abstieg in die Kreisliga besiegelt. Dies will der FCT unbedingt verhindern und stattdessen in die nächste Relegationsrunde einziehen. „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist gut. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen, und sind uns unseres Könnens bewusst. Freilich haben wir was zu verlieren, während der Gegner was zu gewinnen hat. Letztlich ist es Kopfsache“, hofft Brunnberg darauf, dass seine Spieler am Freitag in Altenthann kühlen Kopf bewahren.