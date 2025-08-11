 2025-08-11T11:59:41.423Z

Spielbericht

Thalmassing verpasst sicheren Sieg wegen mangelnder Chancenverwertung

Gestern, 13:15 Uhr
FSV Prüfening
FC Thalmassing
1
1
Abpfiff

Bei sommerlichen Temperaturen und ungewöhnlichem Anstoßzeit (13:15) erfolgte durch Schiedsrichter Sebastian Völkl (SpVgg Moosbach) der Anpfiff. Es entwickelte sich auf dem Sportplatz des FSV Prüfening ein Bezirksliga-Duell, das für den FC Thalmassing eigentlich früh entschieden hätte sein können – ja müssen.

🔁 Erste Halbzeit: Thalmassing dominiert, lässt aber Chancen liegen

  • Nach einer zerfahrenen Anfangsphase mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten übernahm Thalmassing zunehmend die Kontrolle.

  • In der 20. Minute belohnte sich der FCT: Eisenhut spielte Dos Santos frei, der mit einem sehenswerten Solo zwei Gegenspieler stehen ließ und eiskalt zum 0:1 vollendete.

  • Nur sieben Minuten später hätte es erneut klingeln müssen: Dos Santos setzte sich erneut durch, legte auf Stich zurück, doch Keeper Danhauser parierte spektakulär.

  • Kurz vor der Pause vergab Tomic freistehend aus elf Metern nach einer Ecke – das 0:2 lag mehrfach in der Luft, fiel aber nicht.

Mit einem für Prüfening schmeichelhaften 0:1 ging es in die Kabinen.

🔁 Zweite Halbzeit: Chancenwucher rächt sich bitter

  • Direkt nach Wiederanpfiff die nächste Großchance: Dos Santos scheiterte am starken Danhauser und Farahmand brachte den Abpraller auf kuriose Weise nicht im leeren Tor unter. Das hätte das 2:0 der Gäste sein müssen.

  • Roger vergab wenig später ebenfalls im Eins-gegen-Eins – Thalmassing ließ die Vorentscheidung fahrlässig liegen.

  • Und wie so oft im Fußball: Wer vorne nicht trifft, wird hinten bestraft. In der 70. Minute nutzte Benedikt Paul die erste echte Torchance der Gastgeber zum Ausgleich.

  • Danach wechselten beide Teams munter durch, doch Thalmassing verlor den Faden und Prüfening kämpfte sich ins Spiel zurück.

📌 Fazit

Thalmassing dominierte über weite Strecken, erspielte sich zahlreiche Hochkaräter, scheiterte aber immer wieder am glänzend aufgelegten FSV-Keeper Danhauser oder an der eigenen Abschlussschwäche. Prüfening nutzte seine einzige echte Chance eiskalt und sicherte sich einen schmeichelhaften Punkt.

11.8.2025, 17:15 Uhr
Sigi HelgertAutor