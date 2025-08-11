Thalmassing verpasst sicheren Sieg wegen mangelnder Chancenverwertung

Nach einer zerfahrenen Anfangsphase mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten übernahm Thalmassing zunehmend die Kontrolle.

In der 20. Minute belohnte sich der FCT: Eisenhut spielte Dos Santos frei, der mit einem sehenswerten Solo zwei Gegenspieler stehen ließ und eiskalt zum 0:1 vollendete.

Nur sieben Minuten später hätte es erneut klingeln müssen: Dos Santos setzte sich erneut durch, legte auf Stich zurück, doch Keeper Danhauser parierte spektakulär.