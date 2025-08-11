Thalmassing verpasst sicheren Sieg wegen mangelnder Chancenverwertung

Bei sommerlichen Temperaturen und ungewöhnlichem Anstoßzeit (13:15) erfolgte durch Schiedsrichter Sebastian Völkl (SpVgg Moosbach) der Anpfiff. Es entwickelte sich auf dem Sportplatz des FSV Prüfening ein Bezirksliga-Duell, das für den FC Thalmassing eigentlich früh entschieden hätte sein können – ja müssen.
Nach einer zerfahrenen Anfangsphase mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten übernahm Thalmassing zunehmend die Kontrolle.
In der 20. Minute belohnte sich der FCT: Eisenhut spielte Dos Santos frei, der mit einem sehenswerten Solo zwei Gegenspieler stehen ließ und eiskalt zum 0:1 vollendete.
Nur sieben Minuten später hätte es erneut klingeln müssen: Dos Santos setzte sich erneut durch, legte auf Stich zurück, doch Keeper Danhauser parierte spektakulär.
Kurz vor der Pause vergab Tomic freistehend aus elf Metern nach einer Ecke – das 0:2 lag mehrfach in der Luft, fiel aber nicht.
Mit einem für Prüfening schmeichelhaften 0:1 ging es in die Kabinen.
Direkt nach Wiederanpfiff die nächste Großchance: Dos Santos scheiterte am starken Danhauser und Farahmand brachte den Abpraller auf kuriose Weise nicht im leeren Tor unter. Das hätte das 2:0 der Gäste sein müssen.
Roger vergab wenig später ebenfalls im Eins-gegen-Eins – Thalmassing ließ die Vorentscheidung fahrlässig liegen.
Und wie so oft im Fußball: Wer vorne nicht trifft, wird hinten bestraft. In der 70. Minute nutzte Benedikt Paul die erste echte Torchance der Gastgeber zum Ausgleich.
Danach wechselten beide Teams munter durch, doch Thalmassing verlor den Faden und Prüfening kämpfte sich ins Spiel zurück.
Thalmassing dominierte über weite Strecken, erspielte sich zahlreiche Hochkaräter, scheiterte aber immer wieder am glänzend aufgelegten FSV-Keeper Danhauser oder an der eigenen Abschlussschwäche. Prüfening nutzte seine einzige echte Chance eiskalt und sicherte sich einen schmeichelhaften Punkt.