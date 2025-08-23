Thalmassing vergoldet den letzten Dreier.

Die Roosters starteten gut in die Partie und gingen bereits nach fünf Minuten durch Youngster Kammermeier in Führung. Hofer Andy zog über links unnachahmlich in den Strafraum, Ball scharf vors Tor. Zunächst kam ein Wenzenbacher an den Ball, doch nicht entscheidend und so vollendete Kammermeier eiskalt. Kurz drauf verpasste Ludi Hofer das nächste Tor, auch die Rebounds von Langner und Martinez blieben folgenlos. Nach 15 Minuten kamen die Hausherren das erste Mal gefährlich vors Tor. Luis Kammermeier mit dem Kopf knapp vorbei. Die richtige Antwort lieferte Nesslauer. Thalmassings Nr. 10 traf nach Vorarbeit vom erneut gut aufspielenden Kammermeier mit einem satten Schuss neben den linken Pfosten. Prester vergab dann für Wenzenbach aus 8m eine gute Möglichkeit, ehe Marhöfer einen Abschluss zur Ecke klärte. Es ging hin und her auf dem engen Spielfeld. Für die Zuschauer war Spannung garantiert. Eine halbe Stunde war gespielt, Marc Messer vors Tor, Andy Hofer zieht ab, Schuss geblockt. Besser machte es dann erneut Nesslauer. Hofer Ludi bringt den Ball aus dem Strafraum an die 16er-Grenze, Nesslauer via Dropkick mit ordentlich Drall neben den rechten Pfosten. Marke Hervorragend. Gleich im Gegenzug hielt Marhöfer die 0, reagierte sehr stark aus kurzer Distanz gegen Prester. Wiederum nur einen Augenblick später, setzte Andy Hofer den Ball nach einer Ecke knapp über den Querbalken. Ballestrem M. musste dann mit 10min. vom Rasen. Vor der Pause hatte dann Andy Hofer die Chance aufs nächste Tor, Marhöfer mit einem langen Abschlag, Hofer alleine aufs Tor, doch Michels konnte sich diesmal auszeichnen. Die Führung zur Pause verdient. Dennoch eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

Gleich mit Beginn der zweiten Hälfte hatte Nesslauer die Möglichkeit auf seinen dritten Treffer, traf aber nur das Außennetz. Wenzenbach drückte nun mehr und bekam in der 52. Minute einen Handelfmeter zugesprochen. Nesslauer konnte nichts dafür, doch die Entscheidung richtig. Prester trat an, Latte - Boden - Gestocher. Dann kann Thalmassing klären. Die Heimelf hatte nun Morgenluft geschnuppert und spielte munter nach vorn. Die Roosters zu passiv und so taten sich Möglichkeiten auf. Dengler vergab eine 1000%ige. Marhöfer aus dem Tor, dieses komplett leer, Dengler schießt aus 8m über den Fangzaun. Glück für die Gäste. Diese schwammen nun wie Erstklässler im Schwimmkurs. Wieder Elfmeter Wenzenbach. Langner foulte Prester. Fragwürdig. Aber gut. Für diesen Strafstoß wurde Hofmeister aufs Feld beordert. Ludwig, nicht Josef :D - Mit einem ersten Ballkontakt im Spiel - Marhöfer hält- Unglaublich. Wenig später stand der Oldie-Goalie wieder im Mittelpunkt. Mit einem Blitzreflex entschärfte er einen Abschluss von Prester aus 5m. Der Wenzenbacher Goalgetter fand heute seinen Meister. Hexer Marhöfer hielt Thalmassing im Spiel. Dann wieder Strafstoß Wenzenbach. Marhöfer traf einen Gegenspieler, allerdings spielte er vorher klar den Ball. Sehr fragwürdig, aber nicht mehr zu revidieren. Aller guten Dinge sind drei dachte sich Peter Nickel und traf links oben, Marhöfer hatte die Ecke noch, kam aber nicht ran. Zwanzig Minuten noch, Wenzenbach wollte nun mehr und kam nochmal zu einer Großchance durch Kammermeier. Dieser köpfte eine Ecke knapp vorbei, sehr knapp vorbei. Der Anschlusstreffer war dann ein Weckruf für die Roosters und man fing sich wieder. In der Schlussviertelstunde hatten Hofer Andy und Phil Karchs noch gute Einschussmöglichkeiten, scheiterten aber. Hofer am Keeper und Karchs zielte zu hoch. Marhöfer entschärfte nochmal einen Kopfball und kratze die Bogenlampe aus dem Winkel. Den Schlusspunkt hatte Geburtstagskind Tom Wittmann auf dem Fuß, in der Nachspielzeit tankte er sich durch, schloss ab - zu zentral, Michels klärte mit dem Fuß.

Dann war Schluss, Thalmassing gewinnt nicht unverdient, aber glücklich. Wenzenbach betrieb Chancenwucher und konnte sich nicht belohnen. Am Ende eine flotte und unterhaltsame Partie zweier zweiter Mannschaften in der Kreisklasse. Thalmassing konnte sich aus dem Keller befreien und ist nun wieder im Geschäft. Am Sonntag erwartet man Brennberg. Die Personalsituation wird sich nicht groß bessern, doch gerade in solchen Phasen kann eine Mannschaft zeigen was in ihr steckt. Nimmt man die aktuelle Form mit und legt das Herz wieder auf den Platz ist definitv mit Punkten zu rechnen.