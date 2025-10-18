Zwei Distanztore brachten Pielenhofen (in weiß, hier in Wenzenbach) gegen Thalmassing auf die Gewinnerstraße. – Foto: Walter Keller

Thalmassing: Trainereffekt erstmal verpufft – Bach siegt locker Bezirksliga Süd, der Samstag: Rote Karte bringt Schwarzenfeld früh auf die Verliererstraße +++ Pielenhofen landet Befreiungsschlag

Beim FC Thalmassing ist der Trainereffekt – ob es ihn nun geben mag oder nicht – erstmal verpufft. Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Gregor Mrozek setzte es für die Roosters eine empfindliche 0:3-Auswärtsschlappe beim FC Pielenhofen-Adlersberg. Die Heimelf hingegen darf sich über einen tabellarischen Befreiungsschlag freuen. Einen klaren Sieger gab es auch im zweiten Samstagsspiel der Bezirksliga Süd. Der derzeit eigentlich so heimstarke 1. FC Schwarzenfeld quittierte eine 0:4-Pleite gegen den VfB Bach, der schon in der ersten Halbzeit alles klarmachte. Knackpunkt in dieser Partie war eine glattrote Karte an Schwarzenfelds Samuel Hadasch (19.) beim Spielstand von 0:1.



Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Wir gingen früh durch zwei schöne Distanzschüsse in Führung. In der Folge konnten wir dann das Spiel auch kontrollieren. Kurz vor und nach der Halbzeit mussten wir eine Thalmassinger Drangphase überstehen. Der Sieg geht aber auch in der Höhe in Ordnung.“









Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Ein verdienter Auswärtssieg mit einer super Mannschaftsleistung. Darauf können wir aufbauen. Wir haben nochmal draufgelegt, und nun zwei Auswärtsspiele in Folge gegen gute Gegner gewonnen.“