Thalmassing stürzt den Spitzenreiter – Topspiel in Laub

Der FC Thalmassing (in Blau) war gegen Wörth obenauf. – Foto: Felix Schmautz

Mit einem Knall wurde der 5. Spieltag der Kreisliga 1 eröffnet. Der FC Thalmassing gewann am Donnerstagabend zu Hause mit 2:0 und fügte dem (Noch-)Tabellenführer TSV Wörth dessen erste Saisonniederlage zu. Von der Wörther Nullrunde könnte der Freie TuS profitieren. Gewinnen die Regensburger am Sonntag beim Tabellenvierten FC Laub, würden sie die alleinige Tabellenführung übernehmen. Der aktuelle Rangdritte SV Obertraubling ist dagegen spielfrei. Das Heimspiel gegen Oberisling wurde in den September hinein verlegt. Im Tabellenkeller geht's im Duell der noch Sieglosen SV Harting und SV Sünching um wichtiges Punktegut.



Der FC Thalmassing absolvierte den fünften Spieltag bereits am gestrigen Abend. Zu Gast war vor 200 Zuschauern der TSV Wörth/Donau, der sich erstmals in dieser Saison geschlagen geben musste. In der 29. Minute gingen die Hausherren der Partie durch Simon Holzer in Führung und Luca Homeier besiegelte kurz darauf in der 32. Minute den Dreier für die Roosters. Wörth ging in der 88. Minute durch eine Rote Karte an Thomas Feldmeier noch in Unterzahl, was am Spielstand nichts mehr änderte. In der Tabelle steht der TSV (fürs Erste) weiterhin auf dem ersten Platz mit zwölf Punkten; der FC Thalmassing befindet sich nun auf Rang 5 in der aktuellen Tabelle. Schiedsrichter: Duc Huy Vu, Dennis Martin, Matthias Wojciak.



Der FC Thalmassing absolvierte den fünften Spieltag bereits am gestrigen Abend. Zu Gast war vor 200 Zuschauern der TSV Wörth/Donau, der sich erstmals in dieser Saison geschlagen geben musste. In der 29. Minute gingen die Hausherren der Partie durch Simon Holzer in Führung und Luca Homeier besiegelte kurz darauf in der 32. Minute den Dreier für die Roosters. Wörth ging in der 88. Minute durch eine Rote Karte an Thomas Feldmeier noch in Unterzahl, was am Spielstand nichts mehr änderte. In der Tabelle steht der TSV (fürs Erste) weiterhin auf dem ersten Platz mit zwölf Punkten; der FC Thalmassing befindet sich nun auf Rang 5 in der aktuellen Tabelle. Schiedsrichter: Duc Huy Vu, Dennis Martin, Matthias Wojciak. Zur ausführlichen Nachlese...

Heute, 19:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf 19:00 PUSH



Beim SV Donaustauf (7., 6) findet sich am heutigen Freitagabend die SpVgg Ziegetsdorf (13., 0) ein. Die Regensburger mussten sich am letzten Spieltag auf heimischem Terrain gegen den SV Türk Genclik Regensburg geschlagen geben und konnten in der bisherigen Saison noch keinen Punkt einholen. Donaustauf hingegen sicherte sich am vergangenen Wochenende beim SV Sünching den Dreier und steht im Mittelfeld der Tabelle.







Der SV Burgweinting (11., 3) ist am fünften Spieltag zu Gast beim TSV Kareth-Lappersdorf II (6., 8). Die Gastmannschaft konnte sich am vergangenen Spieltag gegen den angereisten TSV Wörth/Donau nicht behaupten und ging somit leer aus, während Kareth-Lappersdorf II auswärts beim FSV Prüfening beim 2:2 immerhin einen Punkt holen konnte.





So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Harting SV Harting SV Sünching SV Sünching 15:00 PUSH



Im Tabellenkeller muss der SV Sünching (12., 1) am Sonntag beim SV Harting (14., 0) Farbe bekennen. Für beide Kontrahenten war am vierten Spieltag kein Punkt drin. Der SVS gab sich auf heimischem Terrain gegen den SV Donaustauf geschlagen und Harting ging beim Freien TuS Regensburg zum vierten Mal in Folge leer aus.











So., 16.08.2026, 15:15 Uhr FC Laub FC Laub Freier TuS Regensburg Freier TuS 15:15 PUSH



Der Freie TuS Regensburg (2., 10) ist diesmal zu Gast beim FC Laub (4., 9). Am vergangenen Wochenende war für die Gastgeber der kommenden Partie kein Punkt beim SV Obertraubling drin, sie mussten sich klar geschlagen geben. Der Freie TuS hingegen sicherte sich mit fünf Treffern daheim die Maximalausbeute gegen den SV Harting.





So., 16.08.2026, 15:30 Uhr SV Türk Genclik Regensburg Türk Genclik FSV Prüfening Prüfening 15:30 PUSH



Der SV Türk Genclik Regensburg (9., 5) empfängt am kommenden Sonntag den FSV Prüfening (10., 4). Der Gast kam am letzten Spieltag gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II nicht über ein Remis hinaus und sicherte sich somit nur einen Zähler, während sich der SV Türk Genclik bei der SpVgg Ziegetsdorf klar den Dreier einholen konnte.



Verlegt:



Der SV Türk Genclik Regensburg (9., 5) empfängt am kommenden Sonntag den FSV Prüfening (10., 4). Der Gast kam am letzten Spieltag gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II nicht über ein Remis hinaus und sicherte sich somit nur einen Zähler, während sich der SV Türk Genclik bei der SpVgg Ziegetsdorf klar den Dreier einholen konnte. Nun verabschiedete sich Türk Gencliks bisheriger Spielertrainer Shkelzen Kleqka in Richtung FC Kosova. Verlegt: