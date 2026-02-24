Thalmassing: Mit Wohlmann und Marhöfer in die Restsaison

Bezirksliga-Stammgast FC Thalmassing hat eine durchwachsene Herbstrunde absolviert, die durchzogen war von großem Verletzungspech. Auf dem obersten der drei Relegationsränge platziert, ist in der Restsaison aber noch alles drin für die „Roosters“. Die ersten Matches haben dabei sogleich richtungsweisenden Charakter. Personell gab es im Winter ein paar Neuigkeiten vom Sauberg – sowohl auf der Trainerbank als auch im Spielerkader.
Die Trainerfrage wurde intern geregelt. Ein Duo soll die Mannschaft zum Klassenerhalt führen. Als Übungsleiter fungiert weiterhin Niko Wohlmann, der im Herbst nach dem Ausscheiden von Gregor Mrozek in die Bresche sprang. Der langjährige Goalgetter des FCT „war ein gutes Jahrzehnt unsere Lebensversicherung, kennt Verein, Umfeld und Spieler. Mit den meisten Spielern hat er ja noch zusammengespielt“, beschreibt es Abteilungsleiter Oliver Brunnberg. Unterstützung erfährt Wohlmann künftig von seinem Schwager Raphael Marhöfer. Der 35-jährige Torhüter wechselte vor fünf Jahren nach Thalmassing, um schließlich am Ende der letzten Saison seine Torwarthandschuhe an den Nagel zu hängen. „Auch Raphi ist der Verein sehr ans Herz gewachsen. Er musste nicht lange überlegen, um zuzusagen, Niko zu unterstützen“, so Brunnberg. „In Verbindung mit Niko ist das eine gute Lösung.“
Während der Winter-Wechselperiode hat sich auf der Zugangs- wie auf der Abgangsseite etwas getan beim FC Thalmassing. Nicht mehr zur Verfügung stehen David Ezeibe, der sein Glück beim FC Kosova in der Landesliga versucht, und Eddievaldo Dos Santos mit unbekanntem Ziel. Dafür konnten die Verantwortlichen zwei Verstärkungen an Land ziehen. Mit Younes Benslimane (20) wurde ein junger und talentierter Angreifer verpflichtet, der zuvor für Ligakonkurrent SV Wenzenbach kickte und schon höherklassige Luft schnupperte (Tegernheim, Donaustauf und Bogen). „Offensiv ergab sich mit Younes eine Chance, die wir wahrgenommen haben.“ Ganz bewusst wurde nach einem neuen Offensivspieler Ausschau gehalten: „Mit Ahmed Ahmedov, der sich im letztjährigen Pokalfinale die Achillessehne gerissen hat, ist ein wichtiger Stürmer weggebrochen.“ Nur 21 Tore hat die Thalmassinger Mannschaft in 19 Spielen geschossen. Diese magere Quote soll – auch mithilfe des „Neuen“ – nun nach oben geschraubt werden. Weiterer Winter-Neuzugang ist Tobias Hoch. Der 29-jährige Regenstaufer kommt mit reichlich Regionalliga- und Bayernliga-Erfahrung im Gepäck, er verließ im Winter die DJK Vilzing aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen. Ab wann und in welchem Rahmen der Schienenspieler einsetzbar ist, wird sich erst noch herausstellen.