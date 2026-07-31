Thalmassing kontra Burgweinting – Aufsteigerduell in Regensburg

Aufsteiger TSV Oberisling um Rene Metz fährt mit breiter Brust nach Laub. – Foto: Felix Schmautz

Vor dem 3. Spieltag der Kreisliga 1 grüßen der FC Laub und der TSV Wörth mit voller Punktzahl von ganz oben. Das perfekt gestartete Duo genießt am Sonntag Heimrecht – Laub gegen Oberisling, Wörth gegen Oberisling. Wer wahrt seine weiße Weste? Ein interessantes Kräftemessen ist das zwischen Absteiger FC Thalmassing und dem SV Burgweinting. Bereits am heutigen Freitagabend stehen sich der SV Donaustauf und der Freie TuS gegenüber.

Heute, 19:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf Freier TuS Regensburg Freier TuS 19:00 PUSH



Der Freie TuS Regensburg (3., 4) tritt bereits am Freitagabend zum Auftakt des dritten Spieltags beim SV Donaustauf (6., 3) an. Zuletzt musste sich der SVD beim SV Obertraubling knapp geschlagen geben, während der Freie TuS mit einem 4:1 den Heimdreier gegen den SV Türk Genclik Regensburg einfahren konnte.







Auf Kareths Höhen ist am Samstagnachmittag die SpVgg Ziegetsdorf (13., 0) unterwegs. Der TSV Kareth-Lappersdorf II (4., 4) sicherte sich am letzten Spieltag beim SV Sünching mit einem knappen Sieg die Maximalausbeute; die SpVgg hingegen unterlag am vergangenen Wochenende knapp dem TSV Wörth/Donau.





So., 02.08.2026, 11:00 Uhr SV Türk Genclik Regensburg Türk Genclik SV Sünching SV Sünching 11:00 PUSH



Der SV Türk Genclik Regensburg (11., 1) empfängt zur Frühschoppen-Zeit Mitaufsteiger SV Sünching (12., 0). Beide Teams mussten sich vor Wochenfrist geschlagen geben. Sünching unterlag knapp dem TSV Kareth-Lappersdorf II und Türk Genclik kassierte eine klare Niederlage beim Freien TuS Regensburg. Wem gelingt die Trendwende?







Der FSV Prüfening (8., 3) tritt am kommenden Sonntag beim TSV Wörth/Donau (2., 6) an. Der Gastgeber konnte sich am vorherigen Spieltag bei der SpVgg Ziegetsdorf knapp den Dreier einholen. Und auch die Regensburger gingen beim SV Burgweinting mit der vollen Punkteausbeute vom Feld.











So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Harting SV Harting SV Obertraubling SV Obertraubling 15:00 PUSH



Der SV Harting (14., 0) ist Gastgeber am dritten Spieltag für den SV Obertraubling (5., 4). Mit einem knappen Sieg gegen den SV Donaustauf sicherte sich der SVO zuletzt den Dreier daheim. Dagegen musste Harting eine deftige Niederlage beim TSV Oberisling einstecken.





So., 02.08.2026, 15:15 Uhr FC Thalmassing Thalmassing SV Burgweinting SV Burgweinting 15:15 live PUSH



Der SV Burgweinting (9., 3) ist am Sonntag beim FC Thalmassing (7., 3) gefordert. Die Gäste sich zuletzt dem FSV Prüfening geschlagen geben, doch auch die Roosters gingen beim FC Laub am vergangenen Wochenende leer aus.





So., 02.08.2026, 17:00 Uhr FC Laub FC Laub TSV Oberisling Oberisling 17:00 live PUSH



Beim Tabellenersten FC Laub (1., 6) stellt sich diesmal der TSV Oberisling (10., 3) vor. Der Liganeuling konnte sich zuletzt ganz klar den Dreier gegen den SV Harting sichern. Doch auch der FC Laub holte sich den Heimdreier gegen den angereisten FC Thalmassing am zurückliegenden Spielwochenende.