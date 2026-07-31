 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligavorschau

Thalmassing kontra Burgweinting – Aufsteigerduell in Regensburg

3. Spieltag: Setzen Laub und Wörth zu Hause ihren Traumstart fort? +++ Donaustauf erwartet den Freien TuS +++ Schlusslicht Harting vor hoher Hürde

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Aufsteiger TSV Oberisling um Rene Metz fährt mit breiter Brust nach Laub.
Aufsteiger TSV Oberisling um Rene Metz fährt mit breiter Brust nach Laub. – Foto: Felix Schmautz

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Kreisliga 1
Freier TuS
Kareth-Lapp. II
SV Obertraubling
SV Burgweinting

Vor dem 3. Spieltag der Kreisliga 1 grüßen der FC Laub und der TSV Wörth mit voller Punktzahl von ganz oben. Das perfekt gestartete Duo genießt am Sonntag Heimrecht – Laub gegen Oberisling, Wörth gegen Oberisling. Wer wahrt seine weiße Weste? Ein interessantes Kräftemessen ist das zwischen Absteiger FC Thalmassing und dem SV Burgweinting. Bereits am heutigen Freitagabend stehen sich der SV Donaustauf und der Freie TuS gegenüber.

Heute, 19:00 Uhr
SV Donaustauf
SV DonaustaufDonaustauf
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
19:00

Der Freie TuS Regensburg (3., 4) tritt bereits am Freitagabend zum Auftakt des dritten Spieltags beim SV Donaustauf (6., 3) an. Zuletzt musste sich der SVD beim SV Obertraubling knapp geschlagen geben, während der Freie TuS mit einem 4:1 den Heimdreier gegen den SV Türk Genclik Regensburg einfahren konnte.

Morgen, 14:15 Uhr
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp. II
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
14:15live

Auf Kareths Höhen ist am Samstagnachmittag die SpVgg Ziegetsdorf (13., 0) unterwegs. Der TSV Kareth-Lappersdorf II (4., 4) sicherte sich am letzten Spieltag beim SV Sünching mit einem knappen Sieg die Maximalausbeute; die SpVgg hingegen unterlag am vergangenen Wochenende knapp dem TSV Wörth/Donau.

So., 02.08.2026, 11:00 Uhr
SV Türk Genclik Regensburg
SV Türk Genclik RegensburgTürk Genclik
SV Sünching
SV SünchingSV Sünching
11:00

Der SV Türk Genclik Regensburg (11., 1) empfängt zur Frühschoppen-Zeit Mitaufsteiger SV Sünching (12., 0). Beide Teams mussten sich vor Wochenfrist geschlagen geben. Sünching unterlag knapp dem TSV Kareth-Lappersdorf II und Türk Genclik kassierte eine klare Niederlage beim Freien TuS Regensburg. Wem gelingt die Trendwende?

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Wörth/Donau
TSV Wörth/DonauWörth/Donau
FSV Prüfening
FSV PrüfeningPrüfening
14:00

Der FSV Prüfening (8., 3) tritt am kommenden Sonntag beim TSV Wörth/Donau (2., 6) an. Der Gastgeber konnte sich am vorherigen Spieltag bei der SpVgg Ziegetsdorf knapp den Dreier einholen. Und auch die Regensburger gingen beim SV Burgweinting mit der vollen Punkteausbeute vom Feld.



So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Harting
SV HartingSV Harting
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
15:00

Der SV Harting (14., 0) ist Gastgeber am dritten Spieltag für den SV Obertraubling (5., 4). Mit einem knappen Sieg gegen den SV Donaustauf sicherte sich der SVO zuletzt den Dreier daheim. Dagegen musste Harting eine deftige Niederlage beim TSV Oberisling einstecken.

So., 02.08.2026, 15:15 Uhr
FC Thalmassing
FC ThalmassingThalmassing
SV Burgweinting
SV BurgweintingSV Burgweinting
15:15live

Der SV Burgweinting (9., 3) ist am Sonntag beim FC Thalmassing (7., 3) gefordert. Die Gäste sich zuletzt dem FSV Prüfening geschlagen geben, doch auch die Roosters gingen beim FC Laub am vergangenen Wochenende leer aus.

So., 02.08.2026, 17:00 Uhr
FC Laub
FC LaubFC Laub
TSV Oberisling
TSV OberislingOberisling
17:00live

Beim Tabellenersten FC Laub (1., 6) stellt sich diesmal der TSV Oberisling (10., 3) vor. Der Liganeuling konnte sich zuletzt ganz klar den Dreier gegen den SV Harting sichern. Doch auch der FC Laub holte sich den Heimdreier gegen den angereisten FC Thalmassing am zurückliegenden Spielwochenende.