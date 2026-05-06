Thalmassing holt sich reichlich Bezirksliga-Erfahrung ins Boot

Beim FC Wernberg ist der 26-jährige Meller seit Jahren eine Konstante und ein verlässlicher Faktor. Im Herrenbereich spielte er bislang für keinen anderen Verein. Gut 100 Einsätze in der Bezirksliga Nord hat er mittlerweile auf dem Buckel. Zusätzlich lief er rund 50 Mal für die Wernberger Kreisklassen-Mannschaft auf. In Thalmassing freut man sich auf den ersten Sommer-Neuzugang: „Er hilft uns weiter, weist reichlich Bezirksliga-Erfahrung vor und bringt nicht nur Qualität mit, sondern passt auch als Typ genau ins Team und den Verein“, erklärt FCT-Abteilungsleiter Oliver Brunnberg. Im Wernberger Dress wurde Meller zumeist als Außenverteidiger eingesetzt. „Auf dieser Position können wir ihn gut brauchen. Wo er eingesetzt wird, entscheiden letztendlich aber die Trainer.“ Schon seit mehreren Jahren wohnt Meller im Regensburger Raum. Das Pendeln gehört künftig der Vergangenheit an.



Ungeachtet des ungewissen Saisonausgangs sind die Kaderplanungen beim FC Thalmassing schon weit fortgeschritten. „Ein Großteil der Spieler aus dem Bestandskader bleibt und hat zugesagt, egal wie die Saison endet“, gibt Brunnberg eine erfreuliche Wasserstandsmeldung ab. In puncto weiterer Neuverpflichtungen werde sich auch noch etwas tun. „Wir haben bereits feste Zusagen und befinden uns noch in Gesprächen.“ Auch die fixen Neuzugänge hätten sowohl für die Bezirks- als auch die Kreisliga zugesagt, betont der Spartenleiter. An den letzten zwei Spieltagen muss der FCT (mindestens) drei Punkte aufholen, um eine Chance auf den direkten Klassenerhalt zu haben. Freilich muss aber auch die Konkurrenz mitspielen. Das Restprogramm hält zwei knifflige Aufgabe für die Wohlmann-Truppe bereit – auswärts in Parsberg und abschließend zuhause gegen Schwarzhofen.